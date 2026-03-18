Общество

Дело Жанабыловых: суд постановил применить привод к отсутствующим свидетелям по делу

Судья, Жанабыловы, блогеры , фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 15:38 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В ходе судебного заседания 18 марта 2026 года по делу блогеров-супругов Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой суд постановил применить привод к свидетелям, не явившимся на процесс, несмотря на надлежащее уведомление, передает корреспондент Zakon.kz.

18 марта в суде продолжается допрос свидетелей. К настоящему моменту были допрошены пять человек, среди которых бывшие мобилографы и контент-мейкеры, работавшие у блогеров, а также люди, принимавшие участие в розыгрышах. Однако часть свидетелей в суд не явилась.

"Других свидетелей нет, до других мы не смогли дозвониться. Еще одна свидетель находится в положении, у нее грудной ребенок, и сейчас она находится в больнице, проходит какое-то обследование и завтра ее должны положить в больницу", – сказала адвокат подсудимых Гаухар Айтжанова.

Старший помощник прокурора Олжас Хайруллаев сообщил, что два свидетеля были надлежащим образом уведомлены о необходимости явки в суд, однако по неизвестным причинам не явились. В связи с этим государственный обвинитель заявил ходатайство о применении привода для их доставки на следующее судебное заседание.

Адвокат стороны защиты поддержала данное ходатайство прокурора, отметив, что также настаивает на явке свидетелей в зал судебного заседания. Однако на вопрос судьи о необходимости применения привода в отношении их свидетеля она ответила, что в этом нет необходимости.

"Суд постановил согласиться с прокурором и вынести соответствующее постановление о приводе. Постановление будет направлено для исполнения в Департамент экономических расследований по городу Астане. Контроль за исполнением данного постановления возлагается на прокуратуру города Астаны", – заявил судья.

После допроса свидетелей, явившихся на судебное заседание, государственный обвинитель предложил перейти к исследованию материалов дела. Однако адвокат стороны защиты высказалась за необходимость сначала завершить допрос всех свидетелей.

16 марта 2026 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны стартовало главное судебное разбирательство по делу блогеров-супругов.

