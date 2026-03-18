Дело блогеров Жанабыловых: прокурору сделали замечание в суде

В ходе судебного заседания по делу блогеров-супругов Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой судья сделал замечание государственному обвинителю после ходатайства адвоката подсудимых, передает корреспондент Zakon.kz.

В начале судебного заседания адвокат подсудимых Гаухар Айтжанова выступила с ходатайством о вынесении судом замечания государственному обвинителю.

"Уважаемый суд, прошу обратить внимание на высказывания государственного обвинителя, сделанные в ходе общения со средствами массовой информации после судебного процесса 16 марта. В частности, прокурор указал следующее, цитирую: "Санкция статьи 218 часть 2 не предусматривает штраф, там реальное лишение свободы". Данное утверждение не соответствует действующему уголовному законодательству, поскольку санкция статьи 218 части 2 Уголовного кодекса является альтернативной и предусматривает, помимо лишения свободы, также возможное назначение штрафа", – озвучила адвокат.

Она отметила, что подобные публичные заявления искажают содержание уголовного закона, формируют предвзятое восприятие возможного наказания и подрывают принцип объективности стороны обвинения.

"Более того, в дальнейшем государственный обвинитель сам фактически признал наличие такой альтернативы, указав следующее: "Чисто теоретически, да, возможно назначение штрафа. Штраф, если назначать штраф, выходит очень большой, там до семитысячекратного. Если 560 тысяч умножить на 7 тысяч кратных, это около миллиарда с чем-то получится". Между тем штраф назначается в МРП, то есть от 3 до 7 тыс. МРП, а не в кратном соотношении к легализованной, по мнению обвинения, сумме в размере 560 тыс. тенге. Таким образом, имеет место противоречивое и юридически некорректное толкование нормы закона, что может вводить в заблуждение как общественность, так и участников процесса относительно характера санкции", – сказала Гаухар Айтжанова.

По ее словам, также было перечислено имущество, на которое наложен арест, в том числе автотранспортные средства в количестве 8 единиц, айфоны и мобильные телефоны в количестве 17 единиц, предназначенные в виде призов.

"Прокурор на вопрос журналиста касательно ареста недвижимого имущества заявил следующее: "Касательно жилья: на подсудимых по материалам уголовного дела не зарегистрировано недвижимое имущество. В связи с этим арест не наложен". Между тем, согласно постановлению Агентства финансового мониторинга от 13 октября 2025 года, на недвижимое имущество в виде дома, в котором в настоящее время проживают мои подзащитные и которое зарегистрировано на них, наложен арест. Тем самым средства массовой информации, получив такие ответы и пояснения от государственного обвинителя, естественно, опубликовали массу материалов, где уже указывалось, что грозит штраф до миллиарда и 7 лет лишения свободы. Естественно, общественность всколыхнулась, и стали писать комментарии: "Молодцы, уводили имущество, прятали" и так далее, что не соответствует действительности", – заявила Гаухар Айтжанова.

Адвокат считает, что подобные заявления со стороны государственного обвинителя, сделанные вне зала суда, но касающиеся существа предъявленного обвинения и возможного наказания, затрагивают принципы объективности и корректности позиции стороны обвинения, формируют негативное общественное мнение и оказывают давление на суд.

"В связи с этим прошу суд обратить внимание на указанные обстоятельства, дать им соответствующую оценку, а также сделать замечание государственному обвинителю о недопустимости некорректного толкования норм уголовного закона и обстоятельств, имеющих значение для дела. Прошу сделать замечание с занесением в протокол", – дополнила Айтжанова.

Старший помощник прокурора Олжас Хайруллаев, в свою очередь, отметил, что при ответе на вопросы представителей СМИ допустил неточность.

"Да, действительно, касательно санкций и штрафа по статье 218. Когда мне был задан вопрос представителями СМИ, в первый раз, отвечая, я перепутал санкцию. После чего был дан ответ, где я уточнил свой ответ и сказал, что санкция предусматривает 150 тыс. МРП. Также это видео было опубликовано в СМИ. Так что я полагаю, что нет оснований для замечания", – сказал он.

Адвокат в ответ заявила, что подготовила стенограмму всех соответствующих публикаций в СМИ, из которой, по ее словам, следует, что государственный обвинитель уточнил свою позицию лишь после того, как один из журналистов указал на то, что санкция статьи все-таки предусматривает возможность назначения штрафа.

"Cуд, принимая во внимание доводы стороны защиты, сделает прокурору замечание. Прежде чем давать ответы журналистам, надо подумать. Если вы не знаете, то не надо сразу давать ответы", – заявил судья.

Прокурор в ответ заявил, что принял замечание к сведению и учтет его.

16 марта 2026 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны стартовало главное судебное разбирательство по делу блогеров-супругов.

Старший помощник прокурора Олжас Хайруллаев зачитал обвинительный акт по делу блогеров-супругов. С ним можно ознакомиться по этой ссылке. В этот же день прокурор высказался о возможном наказании по делу блогеров Жанабыловых, а также рассказал об арестованном имуществе.