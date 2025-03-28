Правовая культура в Казахстане: почему надо знать свои права

Представьте, что вам выдали зарплату с задержкой, но работодатель отказывается платить неустойку. В таких ситуациях человек, знающий законы, обращается в инспекцию по труду и отстаивает свои права. Но многие просто смиряются и терпят несправедливость.

Своим мнением о том, что такое правовая культура и как ее следует развивать, с корреспондентом Zakon.kz поделилась судья Специализированного следственного суда города Усть-Каменогорска Людмила Побияха.

Правовая культура – это не только знание законов, но и их соблюдение, уважение к правам других людей и уверенность в том, что закон может защитить. В этом убеждена судья Специализированного следственного суда Усть-Каменогорска.

"Очевидно, что чем выше уровень правовой грамотности, тем меньше правонарушений и больше справедливости в обществе. В Казахстане государство уделяет большое внимание развитию правовой культуры. Это один из главных факторов построения правового государства", – сообщила Людмила Побияха.

Как в Казахстане развивают правовую культуру?

По словам судьи, государство реализует ряд инициатив, направленных на правовое просвещение граждан. Это и отлично зарекомендовавшие себя антикоррупционные курсы, которые формируют у граждан негативное отношение к взяточничеству и незаконным схемам. В Казахстане уже несколько лет действует программа бесплатных юридических консультаций, например, широкомасштабная республиканская акция "Народный юрист", которая проходит одновременно во всех городах и населенных пунктах страны. В рамках этой инициативы малообеспеченные граждане могут обратиться к юристу, не оплачивая услуги адвоката.

"Представьте, что работодатель не хочет оформлять вас официально, объясняя это "сложностями с документами". Или задерживает зарплату и угрожает уволить, если вы будете жаловаться. Многие люди просто соглашаются и продолжают работать, теряя стаж, пенсионные отчисления и возможность получить компенсации при увольнении". Судья Специализированного следственного суда города Усть-Каменогорска Людмила Побияха

Иными словами, знание Трудового кодекса дает возможность настаивать на официальном трудоустройстве, своевременных выплатах и защищать свои права в суде или трудовой инспекции. В Казахстане уже были прецеденты, когда сотрудники успешно взыскивали задолженности по зарплате через суд, даже после увольнения без компенсации.

Мошенничество

Как никогда актуальна сегодня борьба с мошенничеством. Каждый год в Казахстане тысячи людей становятся жертвами мошенников. Это могут быть финансовые пирамиды, незаконные кредиты, поддельные договоры на аренду жилья.

Допустим, вам предлагают быстрое оформление займа, но без официального договора. Человек, знакомый с законами, понимает, что это риск, и требует четких условий. Незнание законов, наоборот, делает людей легкой добычей для мошенников.

Один из примеров – массовые случаи оформления кредитов на казахстанцев без их ведома. Люди обнаруживали долги на свои имена, хотя никогда не подписывали никаких бумаг. Те, кто разбирался в законах, смогли быстро оспорить займы в суде, а менее осведомленные граждане годами выплачивали чужие долги.

Что делать?

В Казахстане работает Закон "О защите прав потребителей", но далеко не все им пользуются. Например, если вам продали некачественный товар, вы имеете право потребовать замену товара, вернуть деньги, получить компенсацию за ущерб. Однако в реальности многие магазины отказываются возвращать деньги или заменять товар. Люди, которые знают законы, пишут жалобы, обращаются в суд и добиваются справедливости. Редко, но бывают случаи, когда, например, покупатель через суд заставляет магазин вернуть деньги за бракованный телефон, хотя продавцы настаивали на том, что "товар возврату не подлежит".

По словам Людмилы Побияха, прививать правовую грамотность необходимо со школьной скамьи. Школы, колледжи и университеты играют в этом ключевую роль. Необходимы курсы по правоведению, правовые олимпиады и конкурсы, чтобы молодежь изучала законы на практике, интерактивные лекции, которые помогают разбирать реальные ситуации. Например, в некоторых школах Казахстана проходят уроки финансовой грамотности, где детей учат понимать банковские договоры, разбираться в налогах и избегать мошенников.

Однако сегодня и современные технологии делают законы доступными каждому. Теперь необязательно идти в суд или к юристу – достаточно зайти на государственные сайты или воспользоваться онлайн-консультацией. Например: eGov.kz – сайт, где можно получить официальные документы, подать жалобу или оформить пособие, "Параграф" – информационно-справочная база данных, в которой можно найти любой закон Казахстана. Кроме того, в Казахстане работают мобильные приложения, позволяющие узнать свои права. Например, через "Qamqor" можно сообщить о коррупционных нарушениях, а через Еotinish – подать жалобу на незаконные действия чиновников.

Проблемы остаются

"Но, несмотря на все успехи, в стране остаются проблемы, которые мешают развитию правовой культуры. Прежде всего, это низкий уровень правовой грамотности – многие граждане не знают своих прав и обязанностей. Доверие к правовой системе снижает и сама коррупция. Немаловажен и тот факт, что до сих пор имеется ограниченный доступ к юридической информации в регионах – особенно в сельской местности. Для решения этих проблем государство планирует усилить образовательные программы, улучшить доступ к правовой информации и бороться с коррупцией". Судья Специализированного следственного суда города Усть-Каменогорска Людмила Побияха

Но правовая культура, по ее словам, это не просто знание законов, а уверенность каждого в том, что их можно применять в жизни. Если каждый казахстанец будет разбираться в своих правах, мошенникам и недобросовестным работодателям станет сложнее обманывать людей, ведь если вас незаконно оштрафовали – вы можете оспорить штраф, если вам не выплатили зарплату – вы будете знать, как защитить свои права, если вас обманули – вы сможете привлечь виновных к ответственности.

Другими словами, развитие правовой культуры – это шаг к справедливому и безопасному обществу. Чем больше людей знает свои права, тем меньше нарушений и тем выше качество жизни в стране.