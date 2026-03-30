Общество

Базу недобросовестных водопользователей формируют в Казахстане

Орошение, ирригация, полив земли, полив, поливание, подача воды, водные ресурсы, водопотребление, вода, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 14:02 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос рассказал о работе по обеспечению законности в сфере использования подземных вод и предотвращению их несанкционированной добычи, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в феврале 2026 года утверждена Дорожная карта, направленная на пресечение незаконного оборота воды.

"В рамках Дорожной карты начата аналитическая работа, включающая анализ водного баланса по регионам и отраслям, выявление групп риска незаконного водопользования, сопоставление отчетных данных, оценку оснащенности средствами учета, анализ состояния водохозяйственных сооружений и практики контроля. Также формируется база данных недобросовестных водопользователей", – говорится в ответе.

Особое внимание, по его словам, уделяется цифровизации: разрабатывается единая цифровая платформа для автоматизации взаимодействия с водопользователями, включая онлайн-заключение договоров.

Параллельно усиливается контроль со стороны бассейновых инспекций и проводится системная разъяснительная работа.

Ранее мы писали, что Казахстан займет деньги в Исламском банке развития для оснащения гидрогеологической службы.

Азамат Сыздыкбаев
Около 2,5 тысячи наименований лекарств будут производить в Казахстане
120 млн тенге выделили на исследования сточных вод в Алматы
Ингредиенты для 27 лекарств будут производить в Казахстане
