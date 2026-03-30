Базу недобросовестных водопользователей формируют в Казахстане

Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос рассказал о работе по обеспечению законности в сфере использования подземных вод и предотвращению их несанкционированной добычи, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в феврале 2026 года утверждена Дорожная карта, направленная на пресечение незаконного оборота воды. "В рамках Дорожной карты начата аналитическая работа, включающая анализ водного баланса по регионам и отраслям, выявление групп риска незаконного водопользования, сопоставление отчетных данных, оценку оснащенности средствами учета, анализ состояния водохозяйственных сооружений и практики контроля. Также формируется база данных недобросовестных водопользователей", – говорится в ответе. Особое внимание, по его словам, уделяется цифровизации: разрабатывается единая цифровая платформа для автоматизации взаимодействия с водопользователями, включая онлайн-заключение договоров. Параллельно усиливается контроль со стороны бассейновых инспекций и проводится системная разъяснительная работа. Ранее мы писали, что Казахстан займет деньги в Исламском банке развития для оснащения гидрогеологической службы.

