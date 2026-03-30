Жара до +30°С: обновленный прогноз погоды на 3 дня в Астане, Алматы и Шымкенте

О погоде в трех крупнейших городах Казахстана 31 марта и 1, 2 апреля 2026 года поведали синоптики РГП "Казгидромет". Сильный дождь с грозой ожидается лишь в Шымкенте. Астану и Алматы осадки в эти дни обойдут стороной, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 31 марта: переменная облачность. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +14+16°С.

1 апреля: переменная облачность. Температура воздуха ночью +2°С, днем +13+15°С.

2 апреля: переменная облачность. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +15+17°С. Прогноз погоды по Алматы 31 марта: переменная облачность. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +24+26°С.

1-2 апреля: переменная облачность. Ветер поднимется до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +25+27°С. Прогноз погоды по Шымкенту 31 марта: переменная облачность, временами дождь, гроза. Временами порывы ветра поднимутся до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +27+29°С.

1-2 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +28+30°С.

