Общество

Еще 6 платных дорог и 37 объектов сервиса: что изменится на трассах Казахстана

Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 19:56 Фото: Zakon.kz
Председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев на брифинге в СЦК сообщил, что в 2026 году в Казахстане планируется расширение сети платных автодорог, а также развитие придорожного сервиса за счет частных инвестиций, передает корреспондент Zakon.kz.

Развитие инфраструктуры платных автомобильных дорог осуществляется поэтапно.

"На сегодняшний день в стране функционируют 26 платных участков общей протяженностью 4900 км. В 2026 году планируется введение в эксплуатацию еще 6 новых платных участков общей протяженностью около 2000 км. Кроме того, внедрена норма временного приостановления взимания платы в случае выявления дефектов дорожного покрытия. В настоящее время на 15 участках протяженностью 477 км проводятся работы по устранению выявленных дефектов", – озвучил Дархан Иманашев.

Он также рассказал, что на сети республиканских автомобильных дорог функционирует порядка 1500 объектов придорожного сервиса, и в 2026 году за счет частных инвестиций планируется открытие 37 новых объектов, включая 27 автозаправочных станций и 10 пунктов общественного питания.

Ранее стало известно, что в 2026 году в Казахстане планируется охватить ремонтными и строительными работами 8900 км автодорог республиканского значения.

