Ветер с моря дул: причиной грязного дождя в Атырау стал мелеющий Каспий

Причиной "грязных" осадков в Атырау стала соленая пыль со дна мелеющего Каспийского моря, поднятая ветром и выпавшая вместе с дождем. Об этом рассказал экологический эксперт, депутат областного маслихата Арман Хайрулин, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Армана Хайрулина, сегодня он получил от "Казгидромета" анализ дождевых осадков, выпавших в городе 25 марта 2026 года. Состав недавних осадков, которые оставили на автомобилях и одежде белесые разводы и грязь, показал значительное увеличение содержания солей.

Для сравнения также изучались средние показатели дождевой воды за январь и февраль 2026 года.

"Результаты показали существенный рост отдельных компонентов. В частности, концентрация хлоридов увеличилась в пять раз – с 4,4 до 20,5. Кальций вырос почти в шесть раз – с 3,2 до 18,2. Магний увеличился более чем в 11 раз – с 0,6 до 7,05. Также заметно повысилось содержание сульфатов и гидрокарбонатов", – отметил эксперт.

При этом Хайрулин подчеркнул, что для дождевой воды предельно допустимые концентрации (ПДК) не установлены, поэтому формально такие показатели нельзя считать превышением нормы. Однако по сравнению с февралем наблюдается значительный рост.

"Такие соли могут находиться в воздухе в виде мелких аэрозолей. Во время дождя они оседают на поверхности, но после высыхания воды снова превращаются в пыль. Хлориды и сульфаты способны раздражать слизистые дыхательные пути, что может привести к хроническому бронхиту, ларингиту и фарингиту. Соленая пыль также провоцирует аллергические реакции и ухудшает состояние людей с бронхиальной астмой", – отметил эксперт.

Кроме того, повышенная концентрация солей может привести и к постепенному засолению почв. По мнению специалиста, причиной "грязных" осадков стала соленая пыль со дна мелеющего Каспийского моря, поднятая ветром и выпавшая вместе с дождем.

А на днях специальная рабочая группа под руководством заместителя акима области Жасулана Бисембиева совершила облет обмелевших участков Каспийского моря.

По словам руководителя департамента экологии Ерлана Есенова, основной причиной сложившейся ситуации является снижение уровня моря и воздействие природных факторов.

"В связи с понижением уровня Каспийского моря обнажились участки, ранее находившиеся под водой. На этих территориях скопились соль и мелкий песок, которые под воздействием ветра поднимаются в воздух и распространяются по городу. Это резко изменило экологическую ситуацию", – пояснил он.

В настоящее время с прибрежной зоны и территории города отбираются пробы почвы, начаты комплексные лабораторные исследования. Их результаты позволят определить точные причины природного явления.

Параллельно рассматриваются меры по предотвращению подобных ситуаций. По информации Жасулана Бисембиева, в случае подтверждения результатов исследований планируется высадка растений, адаптированных к природным условиям, на высохших участках морского дна. Также рассматривается возможность применения технологий увлажнения для снижения подъема пыли и соли в воздух.

На сегодняшний день в черте города выявлены четыре участка с открытым слоем мелкого песка. В связи с отсутствием растительного покрова эти территории планируется включить в программу озеленения.

