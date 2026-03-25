Пятна после дождя: жители Атырау встревожены необычными осадками

Долгожданный весенний дождь в Атырау вызвал не только радость, но и тревогу: после него на одежде, автомобилях и других поверхностях остались бело-серые разводы, передает корреспондент Zakon.kz.

Фотографии следов дождя быстро разошлись по социальным сетям. Мнения жителей разделились: одни предположили, что это "кислотные осадки", связанные с промышленными выбросами на нефтяных месторождениях, другие, что причина в недавних пыльных бурях, а третьи связывают явление с обмелением Каспия.

"После дождя вся одежда в белых пятнах. Без стирки не обойтись. С машины стекала грязь. Невозможно было ехать: зеркала, стекла – все в налете. Никогда такого не видела", – рассказала жительница города Алия Кайраткызы.

Свое объяснение дал и депутат областного маслихата, экологический эксперт Арман Хайрулин.

"После пыльной бури выпал дождь, оставив на поверхностях мутные следы от капель. С севера-востока обмелевшего моря поднялась пыль и пришла к нам в виде грязного дождя. Имеет солоноватый привкус. Все это связано с вымыванием взвешенных пылевых частиц из приземного слоя атмосферы. Специальных наблюдений за составом осадков на метеостанции не проводилось", – отметил он.

По словам эксперта, в воздухе скопилось большое количество мелких частиц, которые осели на дождевых каплях, оставив характерные следы на открытых поверхностях.





Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

За комментарием мы обратились к экологу Галине Черновой. Она считает, что подобные осадки могут иметь более серьезные последствия.

"Я сама попала под дождь и сразу заметила, что он был с примесью грязи. Куртку пришлось оттирать, обувь была полностью загрязнена. Дождь "прибил" пыльную завесу над городом: воздух очистился, но на деревья и растения осели соленые и пылевые частицы", – сказала она.

По ее словам, такие осадки могут негативно сказаться на растительности. При регулярном повторении явления существует риск деградации зеленых насаждений. В условиях частых пыльных бурь регион ускоренно движется к опустыниванию.

Эколог также раскритиковала работу ответственных служб во время пыльных бурь.

"Когда у нас были пыльные бури, необходимо было объявлять режим чрезвычайной ситуации и информировать население, разъясняя необходимость использовать средства защиты дыхания и глаз. Следовало срочно защитить источники питьевой воды от соленой пыли. Но этого сделано не было", – отметила эколог.

Между тем "Казгидромет" сообщил, что отбор проб будет проведен после праздничных выходных, то есть 26 марта. Только потом результаты будут направлены в местные органы.

Департамент экологии Атырауской области тоже воздерживается от комментариев.

"После получения данных мониторинга дадим официальную оценку ситуации", – отметили в ведомстве.

Пока жители остаются один на один с вопросами: был ли это безобидный пылевой дождь или тревожный сигнал об ухудшении экологии, станет ясно после анализов.

