События

Пятна после дождя: жители Атырау встревожены необычными осадками

машины, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2026 12:28 Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова
Долгожданный весенний дождь в Атырау вызвал не только радость, но и тревогу: после него на одежде, автомобилях и других поверхностях остались бело-серые разводы, передает корреспондент Zakon.kz.

Фотографии следов дождя быстро разошлись по социальным сетям. Мнения жителей разделились: одни предположили, что это "кислотные осадки", связанные с промышленными выбросами на нефтяных месторождениях, другие, что причина в недавних пыльных бурях, а третьи связывают явление с обмелением Каспия.

"После дождя вся одежда в белых пятнах. Без стирки не обойтись. С машины стекала грязь. Невозможно было ехать: зеркала, стекла – все в налете. Никогда такого не видела", – рассказала жительница города Алия Кайраткызы.

Свое объяснение дал и депутат областного маслихата, экологический эксперт Арман Хайрулин.

"После пыльной бури выпал дождь, оставив на поверхностях мутные следы от капель. С севера-востока обмелевшего моря поднялась пыль и пришла к нам в виде грязного дождя. Имеет солоноватый привкус. Все это связано с вымыванием взвешенных пылевых частиц из приземного слоя атмосферы. Специальных наблюдений за составом осадков на метеостанции не проводилось", – отметил он.

По словам эксперта, в воздухе скопилось большое количество мелких частиц, которые осели на дождевых каплях, оставив характерные следы на открытых поверхностях.


Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

За комментарием мы обратились к экологу Галине Черновой. Она считает, что подобные осадки могут иметь более серьезные последствия.

"Я сама попала под дождь и сразу заметила, что он был с примесью грязи. Куртку пришлось оттирать, обувь была полностью загрязнена. Дождь "прибил" пыльную завесу над городом: воздух очистился, но на деревья и растения осели соленые и пылевые частицы", – сказала она.

По ее словам, такие осадки могут негативно сказаться на растительности. При регулярном повторении явления существует риск деградации зеленых насаждений. В условиях частых пыльных бурь регион ускоренно движется к опустыниванию.

Эколог также раскритиковала работу ответственных служб во время пыльных бурь.

"Когда у нас были пыльные бури, необходимо было объявлять режим чрезвычайной ситуации и информировать население, разъясняя необходимость использовать средства защиты дыхания и глаз. Следовало срочно защитить источники питьевой воды от соленой пыли. Но этого сделано не было", – отметила эколог.

Между тем "Казгидромет" сообщил, что отбор проб будет проведен после праздничных выходных, то есть 26 марта. Только потом результаты будут направлены в местные органы.

Департамент экологии Атырауской области тоже воздерживается от комментариев.

"После получения данных мониторинга дадим официальную оценку ситуации", – отметили в ведомстве.

Пока жители остаются один на один с вопросами: был ли это безобидный пылевой дождь или тревожный сигнал об ухудшении экологии, станет ясно после анализов.

В конце февраля при пожаре в многоэтажке в Атырау спасли 7 человек.

Динара Канбетова
Читайте также
"Такой больше нигде нет": в Атырау установили необычную 18-метровую елку
11:37, 27 декабря 2024
"Такой больше нигде нет": в Атырау установили необычную 18-метровую елку
"Триллион штук на грани гибели": жители Атырау о массовом море рыб
11:35, 26 декабря 2024
"Триллион штук на грани гибели": жители Атырау о массовом море рыб
В пункте замены масла в Атырау вспыхнул автомобиль
14:05, 27 мая 2024
В пункте замены масла в Атырау вспыхнул автомобиль
Последние
Популярные
Читайте также
Уроженец Казахстана признан лучшим голкипером чемпионата Ирландии
13:20, Сегодня
Уроженец Казахстана признан лучшим голкипером чемпионата Ирландии
"Чистая арифметика": Шайдорова принизили на старте чемпионата мира, который он пропускает
12:53, Сегодня
"Чистая арифметика": Шайдорова принизили на старте чемпионата мира, который он пропускает
Футболист "Ахмата" высказался о матче Казахстан - Намибия в новом турнире ФИФА
12:39, Сегодня
Футболист "Ахмата" высказался о матче Казахстан - Намибия в новом турнире ФИФА
Студент Калифорнийского университета из Казахстана успешно выступил в чемпионате США
12:11, Сегодня
Студент Калифорнийского университета из Казахстана успешно выступил в чемпионате США
