Почему нам не платят: лаборанты в Атырау добиваются выплат

В Атырау лаборанты инфекционной больницы требуют пересмотреть приказы Минздрава. В начале года ведомство решило прибавить выплаты младшему и среднему медицинскому персоналу, а вот лаборанты не вошли ни в один список, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, без надбавок остались сотрудники клинических, бактериологических лабораторий, а также рентген-службы. Несогласные с этим сотрудники сегодня собрались около больницы.

"Мы считаем, что лаборанты должны относиться к среднему медперсоналу. Врачи и так получают надбавки как инфекционисты. А к какой категории относимся мы? Почему нам не выплачиваются эти деньги? Мы требуем, чтобы наше обращение дошло до вышестоящих органов и чтобы нам начали платить. Мы ведь относимся к инфекционной службе и напрямую контактируем с больными". Лаборант Атырауской областной инфекционной больницы Райгуль Ургешова

Возмущенные говорят, что именно через их руки проходят все биологические материалы пациентов, люди работают с инфекционными возбудителями. С начала года они обращались с этим вопросом в управление здравоохранения и даже в министерство. Однако уже три месяца не могут получить внятного ответа. Руководитель областной инфекционной больницы сообщил, что из 300 сотрудников доплаты получают 115 человек. С остальными решается.

"Сейчас, по постановлению правительства и последнему приказу, эти надбавки выплачиваются сотрудникам скорой помощи и инфекционной больницы. Однако есть работники, которые не попали под данный профиль. Проблема доведена до компетентных органов. Сейчас мы ожидаем ее решения". Директор Атырауской областной инфекционной больницы Нурбек Укибаев

