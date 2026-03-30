Общество

Почему нам не платят: лаборанты в Атырау добиваются выплат

лаборанты в Атырау добиваются выплат, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 23:19
В Атырау лаборанты инфекционной больницы требуют пересмотреть приказы Минздрава. В начале года ведомство решило прибавить выплаты младшему и среднему медицинскому персоналу, а вот лаборанты не вошли ни в один список, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, без надбавок остались сотрудники клинических, бактериологических лабораторий, а также рентген-службы. Несогласные с этим сотрудники сегодня собрались около больницы.

"Мы считаем, что лаборанты должны относиться к среднему медперсоналу. Врачи и так получают надбавки как инфекционисты. А к какой категории относимся мы? Почему нам не выплачиваются эти деньги? Мы требуем, чтобы наше обращение дошло до вышестоящих органов и чтобы нам начали платить. Мы ведь относимся к инфекционной службе и напрямую контактируем с больными". Лаборант Атырауской областной инфекционной больницы Райгуль Ургешова

Возмущенные говорят, что именно через их руки проходят все биологические материалы пациентов, люди работают с инфекционными возбудителями. С начала года они обращались с этим вопросом в управление здравоохранения и даже в министерство. Однако уже три месяца не могут получить внятного ответа. Руководитель областной инфекционной больницы сообщил, что из 300 сотрудников доплаты получают 115 человек. С остальными решается.

"Сейчас, по постановлению правительства и последнему приказу, эти надбавки выплачиваются сотрудникам скорой помощи и инфекционной больницы. Однако есть работники, которые не попали под данный профиль. Проблема доведена до компетентных органов. Сейчас мы ожидаем ее решения". Директор Атырауской областной инфекционной больницы Нурбек Укибаев

Ранее в Минтруда поделились хорошей новостью касательно зарплат в Казахстане.

Елена Беляева
Читайте также
В Атырау учительница пыталась покончить с собой
14:50, 11 января 2025
В Атырау учительница пыталась покончить с собой
Платить или не платить? Конституционный суд решил судьбу выплат военнослужащим
09:56, 25 января 2025
Платить или не платить? Конституционный суд решил судьбу выплат военнослужащим
Изменились правила выплат военнослужащим
16:14, 16 мая 2025
Изменились правила выплат военнослужащим
Читайте также
Защитник сборной Казахстана поделился ожиданиями перед матчем с Коморскими островами
23:36, 30 марта 2026
Защитник сборной Казахстана поделился ожиданиями перед матчем с Коморскими островами
Два гола решили исход товарищеского матча Казахстан - Грузия
23:04, 30 марта 2026
Два гола решили исход товарищеского матча Казахстан - Грузия
Бибисара Асаубаева сыграла вничью во втором туре Турнира претенденток - 2026
22:37, 30 марта 2026
Бибисара Асаубаева сыграла вничью во втором туре Турнира претенденток - 2026
Вторая ракетка Казахстана одержала победу в первом круге турнира в Чарльстоне
22:15, 30 марта 2026
Вторая ракетка Казахстана одержала победу в первом круге турнира в Чарльстоне
