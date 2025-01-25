#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
517.84
543.11
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
517.84
543.11
5.28
Право

Платить или не платить? Конституционный суд решил судьбу выплат военнослужащим

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 09:56 Фото: Zakon.kz
Ограничение приказом денежного довольствия военнослужащим не соответствует Конституции. Об этом 25 января 2025 года заявили в Конституционном суде Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Конституционный суд рассмотрел обращение гражданки о проверке на соответствие Конституции Республики Казахстан:

  • подпункта 3) пункта 5 статьи 21 Закона РК "О воинской службе и статусе военнослужащих";
  • пункта 64 Правил прохождения воинской службы в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан, утвержденных указом президента РК от 25 мая 2006 года №124;
  • части второй пункта 26 и пункта 30 Правил выплаты денежного довольствия, пособий и прочих выплат военнослужащим Вооруженных сил Республики Казахстан, утвержденных приказом министра обороны РК от 2 июня 2017 года №255.

Основание для проверки

"В связи с наступлением предельного возраста состояния на воинской службе заявительница дважды обращалась к руководству с рапортами об увольнении по выслуге лет на основании закона о воинской службе".Конституционный суд РК

Однако в связи с расследованием в отношении нее уголовного дела она была зачислена в распоряжение командира части до окончания расследования, а позднее уволена по отрицательным мотивам. В период нахождения в распоряжении командира части она не вправе была заниматься иной оплачиваемой деятельностью, и на основании правил, утвержденных приказом, ей не выплачивалось денежное довольствие.

По мнению заявительницы, указанные нормы ущемляют ее конституционные права на получение пенсионных выплат за выслугу лет и денежного довольствия (заработной платы) в период нахождения в распоряжении командира части.

Выводы Конституционного суда

Изучив все материалы и законодательство, Конституционный суд указал, что закон предусматривает продление срока воинской службы военнослужащему, достигшему предельного возраста, только по рапорту военнослужащего либо в периоды мобилизации, военного положения или в военное время. Иные основания законом не предусмотрены.

По результатам проверки Конституционный суд в целях уточнения правового смысла норме закона дал ее нормативно-правовое истолкование в соответствии с Конституцией.

"Относительно ограничения выплаты денежного довольствия военнослужащим в периоды прохождения ими воинской службы не на воинских должностях Конституционный суд постановил, что установление такого ограничения на уровне приказа Министерства обороны не соответствует Конституции, закрепляющей право на вознаграждение за труд, гарантии минимального размера заработной платы, пенсии, социального обеспечения по законным основаниям и ограничения прав только законами".Конституционный суд РК

С полным текстом нормативного постановления КС можно ознакомиться по ссылке.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 09:56
Осужденный имеет право на звонок адвокату, считают в Конституционном суде
, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 09:56

Ранее Конституционный суд Казахстана разъяснил норму о порядке проведения мирных собраний.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Казахстан ратифицировал соглашение о взаимном признании банковских гарантий в ЕАЭС
Право
18:56, 24 января 2025
Казахстан ратифицировал соглашение о взаимном признании банковских гарантий в ЕАЭС
В Казахстане изменились правила регистрации мобильных телефонов
Право
12:44, 24 января 2025
В Казахстане изменились правила регистрации мобильных телефонов
Приватизировать жилье из государственного жилфонда будут по-новому
Право
11:36, 24 января 2025
Приватизировать жилье из государственного жилфонда будут по-новому
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: