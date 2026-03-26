#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
481.83
556.8
5.85
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

В Минтруда поделились хорошей новостью касательно зарплат в Казахстане

Фото: Zakon.kz
Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев в кулуарах Сената 26 марта 2026 года рассказал, когда в Казахстане могут пересмотреть размер минимальной заработной платы (МЗП), передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили, что Казахстан ратифицировал Конвенцию об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран. В этой связи они поинтересовались, когда в нашей стране МЗП начнут рассчитывать по мировым правилам.

"Методика определения минимальной заработной платы по Конвенции Международной организации труда. Расчет ее следующий: учитывается производительность труда и медианная заработная плата. Эту формулу мы внесли на рассмотрение наших государственных органов – это Министерство финансов и Министерство национальной экономики. Сейчас привлекаются эксперты, чтобы посмотреть правильность формирования нашей формулы. Идет обсуждение. Но в целом методика уже должна начать работать. Я думаю, до конца 2026 года по ней мы определимся. Будет методика с формулой, а когда ее применять, уже будет обсуждаться вторым этапом. Может быть, с 2027 года", – ответил Аскарбек Ертаев.

По его словам, новый параметр в первую очередь будет влиять на размер заработной платы.

"Сейчас МЗП – 85 тыс. тенге. И при увеличении ее, условно, до 95 тыс. тенге все расчеты начнутся с этого параметра. То есть повысятся заработные платы. Это зарплата бюджетников и частного сектора тоже, всех касается это... Если она повышается условно, например, еще раз скажу, до 95 тыс. тенге, то от нее ваша оплата труда будет исчисляться. То есть основа 95 тыс. тенге. К ней добавляется стаж ваш, какую функцию вы сейчас выполняете, занимаете должность, и выводится ваша заработная плата. Расчет такой, несложный", – резюмировал глава Минтруда.

Ранее сообщалось, что депутаты Сената ратифицировали Конвенцию об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский фигурист не смог отобраться в произвольную программу на ЧМ-2026
20:31, Сегодня
Казахстанский фигурист не смог отобраться в произвольную программу на ЧМ-2026
Кандидат в сборную Казахстана официально перешёл в "Окжетпес"
20:08, Сегодня
Кандидат в сборную Казахстана официально перешёл в "Окжетпес"
Новак Джокович назвал момент в карьере, который хотел бы повторить
19:34, Сегодня
Новак Джокович назвал момент в карьере, который хотел бы повторить
Талант сборной Казахстана прокомментировал красивый гол в отборе на ЕВРО-2026
19:10, Сегодня
Талант сборной Казахстана прокомментировал красивый гол в отборе на ЕВРО-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: