В Минтруда поделились хорошей новостью касательно зарплат в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев в кулуарах Сената 26 марта 2026 года рассказал, когда в Казахстане могут пересмотреть размер минимальной заработной платы (МЗП), передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили, что Казахстан ратифицировал Конвенцию об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран. В этой связи они поинтересовались, когда в нашей стране МЗП начнут рассчитывать по мировым правилам.

"Методика определения минимальной заработной платы по Конвенции Международной организации труда. Расчет ее следующий: учитывается производительность труда и медианная заработная плата. Эту формулу мы внесли на рассмотрение наших государственных органов – это Министерство финансов и Министерство национальной экономики. Сейчас привлекаются эксперты, чтобы посмотреть правильность формирования нашей формулы. Идет обсуждение. Но в целом методика уже должна начать работать. Я думаю, до конца 2026 года по ней мы определимся. Будет методика с формулой, а когда ее применять, уже будет обсуждаться вторым этапом. Может быть, с 2027 года", – ответил Аскарбек Ертаев.

По его словам, новый параметр в первую очередь будет влиять на размер заработной платы.

"Сейчас МЗП – 85 тыс. тенге. И при увеличении ее, условно, до 95 тыс. тенге все расчеты начнутся с этого параметра. То есть повысятся заработные платы. Это зарплата бюджетников и частного сектора тоже, всех касается это... Если она повышается условно, например, еще раз скажу, до 95 тыс. тенге, то от нее ваша оплата труда будет исчисляться. То есть основа 95 тыс. тенге. К ней добавляется стаж ваш, какую функцию вы сейчас выполняете, занимаете должность, и выводится ваша заработная плата. Расчет такой, несложный", – резюмировал глава Минтруда.

Ранее сообщалось, что депутаты Сената ратифицировали Конвенцию об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран.

