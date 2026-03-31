Как изменятся стоимость обучения и стипендии в Казахстане

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 31 марта 2026 года на брифинге в правительстве заявил, что в Казахстане сдержат рост стоимости обучения, а вопрос возобновления повышения стипендий находится на стадии проработки, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, планируется ли повышение стипендий или студентам по-прежнему придется жить на средства, которых не хватает даже на базовые расходы.

"В течение последних пяти лет мы поэтапно ежегодно поднимали на 20-25% стипендии. В 100 раз она выросла. В 2025 году мы завершили программу. Сейчас будем прорабатывать с правительством возобновление этой программы, чтобы также ежегодно стипендию увеличивать. Самое большое, наверное, увеличение прошло для докторантов. Докторанты PHD на сегодняшний день у нас получают порядка 254 тысяч тенге ежемесячно. Мы будем ее дальше наращивать. Вы знаете, у нас увеличены стипендии для педагогических специальностей", – озвучил министр.

На вопрос о том, увеличится ли стипендия на 10%, он ответил, что ранее выплаты уже были повышены: на 20% для бакалавров и примерно на 20-25% для магистрантов и докторантов PhD.

По его словам, пятилетний цикл повышения завершен – в целом стипендии выросли на 100%. Сейчас рассматривается возможность запуска нового пятилетнего цикла повышения, однако окончательное решение пока не принято.

На вопрос о размере минимальной стипендии он ответил, что без учета повышенных выплат для педагогических специальностей она составляет порядка 55 тысяч тенге.

Помимо этого, представители СМИ поинтересовались, изменится ли стоимость обучения после изменения НДС.

"Стоимость обучения мы регулируем. Для государственных университетов сдерживаем. Единственное, что мы разрешаем вузам делать, это небольшую корректировку на инфляцию, не более 10-15%, до 10%. Поэтому в этом году тоже будем сдерживать, со всеми вузами консультироваться и не позволять резких скачков стоимости обучения", – сказал Саясат Нурбек.

Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек заявил, что вузы станут частью системы, работающей под запросы экономики регионов, где ключевую роль сыграет связка с акиматами и предприятиями.