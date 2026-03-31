#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
481.54
553.24
5.93
Общество

Формат ЕНТ могут пересмотреть в 2027 году

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2026 13:33 Фото: Национальный центр тестирования
Министр высшего образования и науки Саясат Нурбек на пресс-конференции в правительстве 31 марта 2026 года рассказал, почему решено пересмотреть формат Единого национального тестирования (ЕНТ), передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Миннауки ответил на критику депутатов о формальном обучении в вузах страны.

"По содержанию образования – сейчас несколько системных мер в министерстве уже разработали и внедряют. Первое – на входе в систему высшего образования. Мы несколько раз поднимали этот вопрос, что нужно пересматривать стандарт нашего национального тестирования", – сказал Саясат Нурбек.

Он напомнил, что в 2025 году в рамках визита Касым-Жомарта Токаева в США было подписано соглашение с компанией, которая готовит тесты.

"Проект уже запустили. Разрабатывается новый формат теста – на входе мы будем четче фильтровать, четче оценивать и самому абитуриенту давать более детальное понимание. Это не будет просто единый общий балл – 133, он будет разбит по разным модулям. Назвали тесты Admissions Insight Test (AIT) – самые лучшие тестологи сейчас с нашими коллегами разрабатывают. Пилотировать его планируем в 2027 году. Еще раз говорю – это будет поэтапно, никаких резких поворотов, никаких шоковых новостей для наших абитуриентов не будет", – заверил Саясат Нурбек.

Как будет проходить ЕНТ в 2026 году в Казахстане, можно прочитать здесь.

Оксана Даирова
Читайте также
Каким будет ЕНТ в Казахстане с 2027 года, объяснили в Миннауки
14:30, 06 января 2026
Каким будет ЕНТ в Казахстане с 2027 года, объяснили в Миннауки
Почему изменились правила проведения ЕНТ, рассказал министр
13:08, 06 марта 2024
Почему изменились правила проведения ЕНТ, рассказал министр
Почему задержался выход на рынок казахстанского лекарства от рака
13:12, Сегодня
Почему задержался выход на рынок казахстанского лекарства от рака
