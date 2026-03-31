Формат ЕНТ могут пересмотреть в 2027 году

Министр высшего образования и науки Саясат Нурбек на пресс-конференции в правительстве 31 марта 2026 года рассказал, почему решено пересмотреть формат Единого национального тестирования (ЕНТ), передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Миннауки ответил на критику депутатов о формальном обучении в вузах страны.

"По содержанию образования – сейчас несколько системных мер в министерстве уже разработали и внедряют. Первое – на входе в систему высшего образования. Мы несколько раз поднимали этот вопрос, что нужно пересматривать стандарт нашего национального тестирования", – сказал Саясат Нурбек.

Он напомнил, что в 2025 году в рамках визита Касым-Жомарта Токаева в США было подписано соглашение с компанией, которая готовит тесты.

"Проект уже запустили. Разрабатывается новый формат теста – на входе мы будем четче фильтровать, четче оценивать и самому абитуриенту давать более детальное понимание. Это не будет просто единый общий балл – 133, он будет разбит по разным модулям. Назвали тесты Admissions Insight Test (AIT) – самые лучшие тестологи сейчас с нашими коллегами разрабатывают. Пилотировать его планируем в 2027 году. Еще раз говорю – это будет поэтапно, никаких резких поворотов, никаких шоковых новостей для наших абитуриентов не будет", – заверил Саясат Нурбек.

Как будет проходить ЕНТ в 2026 году в Казахстане, можно прочитать здесь.