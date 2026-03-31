Визовые ограничения сократили поток студентов из Казахстана в США

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на пресс-конференции в правительстве 31 марта 2026 года озвучил причину, почему сокращается число казахстанцев, поступающих в вузы США, передает корреспондент Zakon.kz.

"Это связано даже не с количеством поступающих, а с визовыми ограничениями. Даже в рамках программы "Болашак" порядка 30% уже прошедших наш конкурсной отбор стипендиатов, которые получили приглашение в вузы США, подают на визы и получают отказы. Мы вынуждены перекидывать их либо в другие университеты, либо в другие страны. Определенно такая тенденция сокращения приема наблюдается", – пояснил он.

При этом министр указал на то, что сейчас на фоне ситуации в мире растет спрос на казахстанские вузы.

"У нас есть другая хорошая новость: из-за очень сложной ситуации в регионе есть много переводов (в наши вузы. – Прим. ред.) Особенно из университетов Ближнего Востока переводятся к нам наши граждане и граждане других стран. Вот эта ставка на формирование академического хаба оправдалась. В прошлом году в Казахстане обучались более 35 тыс. иностранных студентов, в этом году мы ожидаем большой поток – уже сейчас в те филиалы зарубежных вузов, которые были открыты в Казахстане, уже огромное количество заявок идет. Особенно из университетов на Ближнем Востоке – просто переводом идут", – заявил Саясат Нурбек.

26 марта 2026 года сообщалось, что 13 вузов Казахстана вошли в число лучших университетов мира по версии QS 2026.