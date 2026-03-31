Общество

Новая Конституция сохраняет приоритет прав собственников жилья

Фото: freepik
Одной из значимых новелл новой Конституции, принятой 15 марта 2026 года на республиканском референдуме, стало усиление гарантии неприкосновенности жилья. Так, в Основном законе прямо закрепляется, что выселение из жилья допускается только по решению суда, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в Министерстве юстиции, в то же время, нужно понимать, что эта норма не является чем-то новым для казахстанского законодательства.

"Это правило регламентировано в законе "О жилищных отношениях", и не менялось с 1997 года. Таким образом, судебный порядок выселения применяется на протяжении почти 20 лет как в отношении собственников, так и арендаторов. Придание ему конституционного статуса лишь подтверждает стремление государства обеспечить на высшем уровне защиту граждан от произвольного выселения", - говорится в публикации Минюста.

При этом по закону именно владелец жилья обладает приоритетным правом распоряжаться своей собственностью, в том числе требовать его освобождения. Например, если арендатор нарушает условия договора – не платит за аренду, срывает сроки платежей или портит имущество, то собственник имеет полное право расторгнуть договор и потребовать освободить жилье. Принудительное выселение допустимо в установленном законом порядке через суд.

"Кроме этого, жилищные отношения строятся на основе гражданского договора. Закон дает владельцу преимущество – он может сам прописать в договоре любые причины для выселения недобросовестных жильцов. Закон, в свою очередь, гарантирует механизм судебного рассмотрения для принудительного выселения в случае несоблюдения арендатором взятых на себя обязательств. Поэтому сторонам договора необходимо более внимательно относиться к условиям договоров аренды", - отмечают в ведомстве.

По сути судебная процедура выселения – это официальный процесс, который подтверждает волю собственника и соблюдение нанимателем условий проживания, и в случае установления нарушений позволяет собственнику законно освободить свое жилище.

Таким образом, резюмировали в Минюсте, новая конституционная гарантия с одной стороны окончательно подтверждает приоритет прав собственника на самом высоком уровне, делая процесс выселения прозрачным и предсказуемым для всех сторон, а с другой – защиту граждан от произвольного выселения.

Айсулу Омарова
Читайте также
Маулен Ашимбаев проголосовал на референдуме по принятию новой Конституции
09:14, 15 марта 2026
Маулен Ашимбаев проголосовал на референдуме по принятию новой Конституции
Новая волна масштабной информационной кампании в поддержку новой Конституции стартовала в Казахстане
17:37, 05 марта 2026
Новая волна масштабной информационной кампании в поддержку новой Конституции стартовала в Казахстане
Токаев провел рабочее совещание по вопросу реализации новой Конституции
18:01, 17 марта 2026
Токаев провел рабочее совещание по вопросу реализации новой Конституции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина назвала любимый приём в теннисе
16:48, Сегодня
Елена Рыбакина назвала любимый приём в теннисе
Илия Топурия "раскрыл правду" о своих поражениях
16:37, Сегодня
Илия Топурия "раскрыл правду" о своих поражениях
Объявлен состав сборной Казахстана на матч с командой Коморских островов
16:14, Сегодня
Объявлен состав сборной Казахстана на матч с командой Коморских островов
Стадионы в Семее и Кызылорде могут получить аккредитацию УЕФА и принимать еврокубки
16:08, Сегодня
Стадионы в Семее и Кызылорде могут получить аккредитацию УЕФА и принимать еврокубки
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: