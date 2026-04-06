Право

План мероприятий по разъяснению Конституции РК утвердило правительство

Фото: akorda.kz
Правительство РК своим постановлением утвердило План мероприятий по разъяснению Конституции РК, принятой на республиканском референдуме 15 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Документ направлен на организацию системной работы по разъяснению основных положений Конституции, повышение правовой грамотности граждан и реализацию законодательных мер, вытекающих из положений Основного закона.

План предусматривает 36 мероприятий по трем направлениям – организационные меры, информационно-разъяснительная работа и правовое обеспечение реализации Конституции.

В частности, в рамках организационных мероприятий будет обеспечено издание и распространение текста Конституции, в том числе в адаптированных форматах для лиц с инвалидностью, размещение Конституции на электронных платформах.

Кроме того, запланированы мероприятия по научно-экспертному сопровождению, информационно-визуальному оформлению, выпуску тематической продукции и реализации выставочных и просветительских проектов.

Вместе с тем внимание уделено формированию правовой культуры граждан и повышению уровня правовой грамотности населения.

Так, План включает проведение обучающих семинаров и образовательных мероприятий, обновление содержания школьных и вузовских программ, разработку учебных курсов "Основы Конституции" и "Закон и порядок", методических материалов и детских изданий.

В рамках информационно-разъяснительной работы сформируется событийный ряд и комплексный медиаплан.

Отдельно предусмотрены меры по правовому обеспечению реализации Конституции, включая реализацию законодательных мер, анализ действующего законодательства и актуализацию стратегий и концепций с учетом положений Основного закона.

Как отметили в правительстве, в целом План позволит обеспечить широкое разъяснение всех норм Конституции среди населения и полноценную реализацию положений обновленного Основного закона страны.

Ранее приказом руководителя Администрации президента РК от 26 марта 2026 года было утверждено Закрепление контроля по реализации Указа президента РК "О мерах по реализации Конституции РК, принятой 15 марта 2026 года".

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Утвержден Календарный план мероприятий по подготовке к референдуму по проекту Конституции
10:03, 13 февраля 2026
Утвержден Календарный план мероприятий по подготовке к референдуму по проекту Конституции
В Казахстане утвердили план мероприятий к 30-летию Конституции
11:26, 24 февраля 2025
В Казахстане утвердили план мероприятий к 30-летию Конституции
Правительство утвердило программу действий по достижению целей Национального плана развития Казахстана
11:43, 17 июня 2025
Правительство утвердило программу действий по достижению целей Национального плана развития Казахстана
Последние
Популярные
Читайте также
Скандальная чемпионка ОИ-2024 из Тайбея улетела нокдаун и покидает ЧА в Монголии
10:28, Сегодня
Скандальная чемпионка ОИ-2024 из Тайбея улетела нокдаун и покидает ЧА в Монголии
Казахстан разгромом оформил первый выход в финал чемпионата Азии по боксу
10:21, Сегодня
Казахстан разгромом оформил первый выход в финал чемпионата Азии по боксу
Софья Самоделкина заинтриговала болельщиков
09:49, Сегодня
Софья Самоделкина заинтриговала болельщиков
Голкипер из Казахстана помог своей команде сравнять счёт в серии плей-офф канадской лиги
09:42, Сегодня
Голкипер из Казахстана помог своей команде сравнять счёт в серии плей-офф канадской лиги
