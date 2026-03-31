Общество

"Припаркованного" верблюда у жилого дома в Актау обсуждает Казнет

"Припаркованный" верблюд у жилого дома заметили в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2026 21:14
В Казнете обсуждают необычного гостя в одном из микрорайонов Актау. "Припаркованный" у жилого дома верблюд, который, вероятно, отбился от стада, вызвал массу вопросов и волну комментариев в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 31 марта 2026 года издание Lada.kz, инцидент произошел в 13-м микрорайоне Актау. У дома №2 верблюда привязали прямо к газовой трубе у стены жилой пятиэтажки. Видео с необычным "пассажиром" быстро разлетелось в соцсетях и вызвало широкий резонанс среди интернет-пользователей.

"Чей это верблюд потерялся? В Актау ходит. Привязали его к трубе у жилого дома. Если не откликнитесь, зарежем... В городе раньше такого никогда не видели", – говорится в видео.

В Актауском городском акимате отметили, что оперативно отреагировали соответствующие службы и выехали на место.

"Специалисты отдела жилищно-коммунального хозяйства совместно с участковыми инспекторами полиции установили владельца животного. Он забрал верблюда. Однако хозяин будет наказан за то, что не углядел за ним", – уточнило издание.

В региональном Департаменте полиции добавили, что на хозяина скота составлен административный протокол по ст. 408 КоАП РК (Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных). Санкция статьи предусматривает штраф в размере 3 МРП – 12 975 тенге.

Однако сам случай вызвал волну обсуждений среди интернет-пользователей:

  • Еще и за газовую труду привязал, просто гений.
  • До чего дошел прогресс.
  • Единственное, что смутило, – газовая труба, а верблюд милый.
  • Это, видать, еще с празднования Наурыза бедный в городе тусит.
  • Кто припарковал в неположенном месте? Штраф будет.

В конце октября в Атырауской области разыскивали хозяина верблюда, напавшего на 10-летнего мальчика.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Тело мужчины нашли в подвале жилого дома в Актау
Тело мужчины нашли в подвале жилого дома в Актау
