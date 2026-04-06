#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
470.46
543.1
5.86
Общество

Более 22 тысяч госзакупок проведено в Казахстане в 2026 году

Фото: Zakon.kz
Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев в своем ответе на депутатский запрос рассказал о проведенных закупках и мониторинге их участников на предмет казахстанского содержания, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, закупки проводились на трех порталах.

"С 1 января текущего года проведено 22 404 закупки на портале "Электронные государственные закупки", 1 976 закупок на портале "Самрук-Казына" и 176 закупок на портале Mitwork. Отраслевыми государственными органами рассмотрено более 19,5 тыс. заявок, что составляет 80% от общего числа поступивших, при этом около 4,8 тыс. заявок находятся на рассмотрении. В целом в рамках Реестра подтвержден казахстанский статус по более чем 42 тыс. товарных позиций", – говорится в ответе.

Нагаспаев заверил, что министерство на постоянной основе осуществляет мониторинг соблюдения регламентных сроков рассмотрения заявок, а также организовало оперативное взаимодействие с задействованными государственными органами, направленное на предотвращение задержек и ускорение процедур рассмотрения.

Ранее мы писали, что правила государственных закупок изменили в Казахстане.

Азамат Сыздыкбаев
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
