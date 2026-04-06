Новые законодательные поправки ждут недропользователей в Казахстане

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев в своем ответе на депутатский запрос поделился планами по совершенствованию механизма приоритетного применения продукции отечественных товаропроизводителей в закупках крупных недропользователей, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что в отличие от сферы государственных закупок деятельность недропользователей осуществляется за счет частных средств, что ограничивает возможности прямого административного регулирования.

"Кроме того, с учетом обязательств Казахстана в рамках ВТО невозможно установить прямую обязанность для недропользователей заключать контракты с отечественными производителями, поскольку это может быть расценено как ограничение конкуренции и нарушение международных обязательств. В этой связи предлагается применять механизм поддержки отечественных товаропроизводителей через реализацию программ развития внутристрановой ценности (ВЦ) с установлением целевых показателей по количеству и объему офтейк-контрактов, формирующих устойчивый спрос на отечественную продукцию", – говорится в ответе.

Кроме того, по его словам, прорабатываются поправки в Кодекс "О недрах и недропользовании", предусматривающие встречные обязательства за неутверждение и неисполнение программ развития ВЦ, а также за несоблюдение порядка закупок товаров, работ и услуг при проведении операций по добыче твердых полезных ископаемых.

Ранее Нагаспаев рассказал о закупках, проведенных в Казахстане в 2026 году.