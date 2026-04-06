Улыбающиеся полицейские на самокатах в Алматы растопили сердца казахстанцев

Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко прогулялся по городу с камерой и запечатлел его в цветущем облике. 5 апреля 2026 года он поделился подборкой лучших кадров весеннего города, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в этом году весна получилась весьма необычной: в середине марта выпал снег и держались морозы, а к началу апреля пришло резкое потепление.

"Из-за этого природа словно нажала на кнопку "старт" – и все зацвело одновременно!" Дмитрий Доценко

Также он уточнил, что крокусы, которые обычно открывают сезон в начале марта соседствуют с уже распустившимися тюльпанами, открывающимися как правило ближе к середине апреля.

"Газоны усыпаны желтыми одуванчиками и даже первые зеленые листья на деревьях уже появились. И, конечно, цветущий урюк – он как раз сейчас в своем времени. В итоге город проснулся разом, и сейчас можно увидеть всю весеннюю палитру сразу". Дмитрий Доценко

Особое внимание Доценко обратил внимание подписчиков на 10 фото. На нем, как оказалось, изображен полицейский патруль на самокатах.

"Такие жизнерадостные улыбки! Это как-то мило получилось", – подчеркнул фотограф.

Фото: Instagram/dots_foto

Я сразу это фото отметила. Очень позитивное и душевно-светлое.

Милашки.

У них в наушниках играет песня Юры Шатунова "Детство".

Очень мило.

Круто и весело.

Тоже хотела написать, что такие полицейские счастливые, – написали в ответ Доценко комментаторы.

Кроме признаний любви к Алматы можно найти и грустные отзывы.

"Как же прекрасно и глаз радуется, и как же горько за наш город Актау, где совсем не ценят зелень и с каждым годом ее все меньше и меньше. Про цветы я вообще молчу..." – поделилась мыслями одна пользователей Казнета.

Ранее Доценко снял апрельское полнолуние. Его еще называют "розовым".