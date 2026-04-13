#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
473.13
554.08
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
473.13
554.08
6.13
Общество

Пасха и День космонавтики совпали в 2026 году – редкость, которая повторится лишь в 2099 году

Фото: pexels
Известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко рассказал о редчайшей точке пересечения в календаре: 12 апреля 2026 года в одной дате сошлись два символа человеческого стремления вверх: День космонавтики и православная Пасха, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Доценко, математика этих циклов неумолима.

"Предыдущее такое совпадение мы застали 11 лет назад, но вот следующего не будет до конца этого века – до 2099 года! Наука и религия зачастую противопоставляются друг другу, но я как фотограф часто снимаю и то и другое и нахожу здесь много общего!"Дмитрий Доценко

​С одной стороны – рев двигателей на Байконуре, мощь технологий и первый в истории рывок человека прочь от земной колыбели. С другой – тишина предрассветных храмов, огонь свечей и духовный поиск того, что находится за пределами материального мира.

"Для меня это история про Единое небо", – подчеркивает Доценко.

По словам мастера, над степями Байконура и над заснеженными пиками Алатау оно одно на всех. В нем нет границ для мысли, веры или мечты.

"Будь то ракета, уходящая в стратосферу, или полет духа – это всегда попытка преодолеть гравитацию, выйти за рамки привычного и заглянуть в бесконечность".Дмитрий Доценко

А еще, напомнил он, 11 апреля вернулся на Землю экипаж пилотируемой лунной миссии "Артемида-2", добавив еще одно пересечение событий.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 09:44
Лунная миссия "Артемида II" завершилась
"Думаю, у 12 апреля определенно есть какая-то притягательная энергетика в пространственно-временном континууме. Вот такая философия получилась", – заключил Доценко, подкрепив ее подборкой своих фотографий.

Комментаторы внесли правку. Так день объединил три праздника. 12 апреля также отмечали День научных сотрудников Казахстана.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 09:44
Токаев наградил известных казахстанских ученых

Ранее Доценко подарил казахстанцам мгновение чудесного открытия: на его кадрах засиял редкий эндемик страны – тюльпан Регеля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Когда отмечают Пасху в 2026 году: зачем красят яйца и пекут куличи
11:20, 26 марта 2026
Когда отмечают Пасху в 2026 году: зачем красят яйца и пекут куличи
Фотограф опубликовал красивые кадры алматинских храмов к Пасхе
13:38, 05 мая 2024
Фотограф опубликовал красивые кадры алматинских храмов к Пасхе
Православные Казахстана празднуют Пасху
11:48, 16 апреля 2023
Православные Казахстана празднуют Пасху
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Новый бой в Белом доме: поединок "огромных" американцев пополнил кард
11:10, Сегодня
Новый бой в Белом доме: поединок "огромных" американцев пополнил кард
Фанаты "Кайсара" Виктора Мозеса подняли "бунт" из-за секретов в команде
10:48, Сегодня
Фанаты "Кайсара" Виктора Мозеса подняли "бунт" из-за секретов в команде
Казахстан объявил состав на элитный турнир по дзюдо в Астане
10:35, Сегодня
Казахстан объявил состав на элитный турнир по дзюдо в Астане
Заслуженный тренер Казахстана оценил силу узбекского бокса после чемпионата Азии
10:27, Сегодня
Заслуженный тренер Казахстана оценил силу узбекского бокса после чемпионата Азии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: