Пасха и День космонавтики совпали в 2026 году – редкость, которая повторится лишь в 2099 году

Известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко рассказал о редчайшей точке пересечения в календаре: 12 апреля 2026 года в одной дате сошлись два символа человеческого стремления вверх: День космонавтики и православная Пасха, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Доценко, математика этих циклов неумолима.

"Предыдущее такое совпадение мы застали 11 лет назад, но вот следующего не будет до конца этого века – до 2099 года! Наука и религия зачастую противопоставляются друг другу, но я как фотограф часто снимаю и то и другое и нахожу здесь много общего!" Дмитрий Доценко

​С одной стороны – рев двигателей на Байконуре, мощь технологий и первый в истории рывок человека прочь от земной колыбели. С другой – тишина предрассветных храмов, огонь свечей и духовный поиск того, что находится за пределами материального мира.

"Для меня это история про Единое небо", – подчеркивает Доценко.

По словам мастера, над степями Байконура и над заснеженными пиками Алатау оно одно на всех. В нем нет границ для мысли, веры или мечты.

"Будь то ракета, уходящая в стратосферу, или полет духа – это всегда попытка преодолеть гравитацию, выйти за рамки привычного и заглянуть в бесконечность". Дмитрий Доценко

А еще, напомнил он, 11 апреля вернулся на Землю экипаж пилотируемой лунной миссии "Артемида-2", добавив еще одно пересечение событий.

Материал по теме Лунная миссия "Артемида II" завершилась

"Думаю, у 12 апреля определенно есть какая-то притягательная энергетика в пространственно-временном континууме. Вот такая философия получилась", – заключил Доценко, подкрепив ее подборкой своих фотографий.

Комментаторы внесли правку. Так день объединил три праздника. 12 апреля также отмечали День научных сотрудников Казахстана.

Материал по теме Токаев наградил известных казахстанских ученых

Ранее Доценко подарил казахстанцам мгновение чудесного открытия: на его кадрах засиял редкий эндемик страны – тюльпан Регеля.