В Бостандыкском районе Алматы модернизируют 154 км электросетей и построят почти 100 км водопроводов

В Бостандыкском районе Алматы в 2026 году реализуют масштабную программу обновления инженерной инфраструктуры: построят 99 км сетей водоснабжения и водоотведения, модернизируют 154 км электросетей.

Они реконструируют тепловые и газовые сети, а также реализуют ряд проектов для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Об этом рассказал на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций аким Бостандыкского района Азамат Калдыбеков. По его словам, все это позволит обеспечить более 25 тысяч жителей базовыми коммунальными услугами и повысить надежность систем жизнеобеспечения.

Также Азамат Калдыбеков сообщил, что до конца года в микрорайоне Нурлытау завершат строительство водозаборного сооружения и насосной станции мощностью 9 000 кубометров в сутки. Во втором квартале 2026 года начнется строительство распределительных сетей водоснабжения и водоотведения общей протяженностью 99 км, из которых 66 км – водоснабжение и 33 км – водоотведение. Общая стоимость проекта составит 19 млрд тенге, и он обеспечит доступ к централизованным сетям более 25 тысяч жителей.

"Мы последовательно решаем вопрос обеспечения жителей базовой инженерной инфраструктурой. В микрорайоне Нурлытау уже в этом году будет завершено строительство ключевых объектов водоснабжения. Это позволит значительно повысить качество жизни и обеспечить водой жителей микрорайона", – отметил аким.

В третьем квартале 2026 года ожидается получение государственной экспертизы по проектам строительства распределительных сетей в микрорайонах Актобе, Баганашыл и Ерменсай. Параллельно по линии ГКП "Алматы Су" во втором квартале начнется реконструкция 7,3 км сетей водоснабжения и водоотведения на ряде улиц, включая Бухар жырау, Мынбаева, Басенова и Сыргабекова, а также в микрорайонах Орбита-1 и Орбита-3.

Особое внимание уделяется предупреждению чрезвычайных ситуаций. Запланированы укрепление и восстановление автодороги Алматы – Большое Алматинское озеро, строительство канализационной насосной станции мощностью 400 кубометров в час на подтопляемом участке улицы Жангир Хана, а также бурение скважин глубиной от 100 до 400 метров в микрорайоне Кокшокы и жилом комплексе "Алма" для обеспечения стабильного водоснабжения. Все эти работы планируется завершить до конца года.





"Важной задачей для нас является не только развитие, но и безопасность инфраструктуры. Мы уделяем особое внимание предотвращению подтоплений и обеспечению стабильного водоснабжения на сложных участках. Реализация этих проектов позволит минимизировать риски чрезвычайных ситуаций и повысить устойчивость района", – подчеркнул Азамат Калдыбеков.

В сфере теплоснабжения в 2026 году предусмотрена реализация 18 проектов по реконструкции 10,9 км тепловых сетей и одной насосной станции. Работы стартуют в мае после завершения отопительного сезона и завершатся до конца октября.

В рамках инвестиционной программы модернизируют 154 км кабельных линий электроснабжения, что позволит снизить уровень износа сетей на 25% при текущем износе более 50%. Также запланирована реконструкция 5,2 км подземных и надземных газопроводов, работы по которым начнутся во втором квартале.

Кроме того, во втором квартале ожидается получение экспертизы по проекту строительства тротуарного освещения на 18 улицах района. После этого в третьем квартале начнутся строительно-монтажные работы.