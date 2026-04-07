#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
466.33
538.47
5.9
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

Дожди, грозы и даже снег: обновленный прогноз для Алматы, Шымкента и Астаны на 8-10 апреля

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 14:16 Фото: pixabay
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде в крупнейших городах Казахстана на 8, 9 и 10 апреля 2026 года. Так, в Алматы и Шымкенте ожидаются дожди с грозами при плюсовой температуре, а жителям Астаны стоит готовиться и вовсе к снегопаду, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 8 апреля: переменная облачность, временами дождь, днем гроза. Днем порывы ветра поднимутся до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +15+17°С.
  • 9 апреля: переменная облачность, временами дождь. Ночью и утром туман. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +13+15°С.
  • 10 апреля: переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег), туман. Днем возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +8+10°С.

Алматы

  • 8 апреля: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра составят 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +22+24°С.
  • 9 апреля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Временами порывы ветра – 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +15+17°С.
  • 10 апреля: переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. Порывы ветра поднимутся до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +17+19°С.

Шымкент

  • 8 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал. Порывы ветра поднимутся до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +15+17°С.
  • 9 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +18+20°С.
  • 10 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +20+22°С.

Грозы и холодный фронт идут в Алматы, Шымкент и Астану

Узнать о том, в каких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 7 апреля, можно по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Кошмар узбекских боксёров" из Казахстана сделал заявление после победы над узбеком на ЧА
15:31, Сегодня
"Кошмар узбекских боксёров" из Казахстана сделал заявление после победы над узбеком на ЧА
Звезда казахстанской борьбы узнала первую соперницу на чемпионате Азии
15:23, Сегодня
Звезда казахстанской борьбы узнала первую соперницу на чемпионате Азии
"У нас лучшие болельщики": в сборной Казахстана раскрыли козыри перед игрой с Канадой
15:12, Сегодня
"У нас лучшие болельщики": в сборной Казахстана раскрыли козыри перед игрой с Канадой
Хамзат Чимаев сделал откровенное заявление о заработке вне UFC
15:01, Сегодня
Хамзат Чимаев сделал откровенное заявление о заработке вне UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: