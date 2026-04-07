Дожди, грозы и даже снег: обновленный прогноз для Алматы, Шымкента и Астаны на 8-10 апреля

Фото: pixabay

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде в крупнейших городах Казахстана на 8, 9 и 10 апреля 2026 года. Так, в Алматы и Шымкенте ожидаются дожди с грозами при плюсовой температуре, а жителям Астаны стоит готовиться и вовсе к снегопаду, сообщает Zakon.kz.

Астана 8 апреля: переменная облачность, временами дождь, днем гроза. Днем порывы ветра поднимутся до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +15+17°С.

9 апреля: переменная облачность, временами дождь. Ночью и утром туман. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +13+15°С.

переменная облачность, временами дождь. Ночью и утром туман. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +13+15°С. 10 апреля: переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег), туман. Днем возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +8+10°С. Алматы 8 апреля: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра составят 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +22+24°С.

9 апреля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Временами порывы ветра – 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +15+17°С.

переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Временами порывы ветра – 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +15+17°С. 10 апреля: переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. Порывы ветра поднимутся до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +17+19°С. Шымкент 8 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал. Порывы ветра поднимутся до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +15+17°С.

9 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +18+20°С.

10 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +20+22°С.

