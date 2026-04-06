#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
470.46
543.1
5.86
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

"Скамейка интровертов" развеселила Казнет

скамейка социального дистанцирования, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2026 16:54 Фото: Threads/nargiza_akp
Жительница Астаны Наргиз опубликовала фото необычной скамейки, установленной на ул. Сыганак. В пресс-службе столичного акимата корреспонденту Zakon.kz рассказали, когда появилась "Скамейка социального дистанцирования".

Снимками необычной лавочки астанчанка поделилась накануне, 5 апреля 2026 года, в Threads.

Фото: Threads/nargiza_akp

"Представляю вам новые технологии лавочек для тех, кто обижен друг на друга. Центр Астаны, Сыганак", – написала девушка Наргиз.

Другие пользователи популярной соцсети написали:

  • "Прекрасная лавочка".
  • "Скамейка интровертов".
  • "Классно придумали. Зато никто подсесть не сможет".

В свою очередь руководитель пресс-службы акимата Астаны Акмарал Олжабаева уточнила нам, что лавочка была установлена в период пандемии одним из столичных бизнес-центров "как креативное решение, направленное на соблюдение социальной дистанции".

, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2026 16:54
Масштабный ремонт в Астане заблокирует важную дорогу на 7 месяцев

4 апреля 2026 года в Алматы появилась новая аллея.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Динара Халдарова
Динара Халдарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: