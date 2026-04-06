"Скамейка интровертов" развеселила Казнет

Жительница Астаны Наргиз опубликовала фото необычной скамейки, установленной на ул. Сыганак. В пресс-службе столичного акимата корреспонденту Zakon.kz рассказали, когда появилась "Скамейка социального дистанцирования".

Снимками необычной лавочки астанчанка поделилась накануне, 5 апреля 2026 года, в Threads.

Фото: Threads/nargiza_akp

"Представляю вам новые технологии лавочек для тех, кто обижен друг на друга. Центр Астаны, Сыганак", – написала девушка Наргиз.

Другие пользователи популярной соцсети написали:

"Прекрасная лавочка".

"Скамейка интровертов".

"Классно придумали. Зато никто подсесть не сможет".

В свою очередь руководитель пресс-службы акимата Астаны Акмарал Олжабаева уточнила нам, что лавочка была установлена в период пандемии одним из столичных бизнес-центров "как креативное решение, направленное на соблюдение социальной дистанции".

