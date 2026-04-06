Масштабный ремонт в Астане заблокирует важную дорогу на 7 месяцев

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны выступило с заявлением о начале масштабных работ по ремонту и строительству дорог, сообщает Zakon.kz.

Так, из-за сезона дорожных работ на отдельных участках улично-дорожной сети введены временные ограничения движения.

Основные работы:

С 4 апреля по 4 мая – средний ремонт дорожного полотна на пересечении пр. Мангилик Ел и ул. Сыганак. Движение будет перекрыто частично.

С 5 апреля по июнь – полное перекрытие улицы Е68 от ул. А. Бектурова до ул. Толе Би из-за строительных работ.

С 5 апреля по ноябрь – продолжение строительства улицы Б. Сокпакбаева (участок от ул. Ш. Бейсековой до ул. К. Кумисбекова). Движение будет полностью перекрыто.

С 5 апреля по 10 октября – строительство улицы 150 лет Абая (участок от ул. Бейбарыс Султан до ул. Сулуколь), движение перекрыто полностью.

С 5 по 20 апреля – средний ремонт дорожного полотна ул. Кенесары (участок от ул. А. Сембинова до пр. Сарыарка), движение будет перекрываться поэтапно.

Также продолжаются работы на ул. М. Тынышбаева от ул. А. Байтурсынова до ул. Ж. Нажимеденова.

"На полностью перекрытых участках движение будет перенаправлено по альтернативным маршрутам". Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны

Кроме того, будут изменены и схемы движения автобусов.

Мы также рассказывали, что с 3 апреля 2026 года в Алматы временно изменят схемы движения четырех автобусных маршрутов. Ограничения связаны с проведением работ по строительству сетей водоснабжения и канализации в Жетысуском районе.