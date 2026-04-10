События

Казахстанка выдумала смерть матери и болезнь ребенка ради денег

Фото: Zakon.kz
Жительницу Астаны осудили за мошенничество на два миллиона тенге. Что произошло, рассказали Zakon.kz в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным следствия, жительница столицы, находясь в декретном отпуске, в течение года вводила коллег в заблуждение, сообщая о якобы произошедших трагедиях в своей семье – смерти матери и тяжелом состоянии ребенка.

Эти сообщения она использовала, чтобы вызвать сочувствие и получить материальную помощь.

Доверяя ее словам, коллеги переводили деньги, считая, что помогают на лечение ребенка и решение семейных трудностей.

"В результате мошеннических действий женщина завладела более чем 2 млн тенге".Пресс-служба прокуратуры Астаны

В итоге с учетом смягчающих обстоятельств – признания вины, раскаяния и частичного возмещения ущерба – суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на три года с пробационным контролем.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане распространяется новый вид интернет-мошенничества: злоумышленники используют доверие к государственным услугам, чтобы незаконно завладеть личными данными граждан.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
