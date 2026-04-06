Ливень, град и шквал – синоптики предупредили о непогоде в Казахстане
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий вторник, 7 апреля 2026 года, опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.
Лишь на западе страны, как следует из прогноза, под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.
"В связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана пройдут дожди с грозами, в горных районах юга – временами сильные дожди".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Также сообщается, что по республике ожидаются туманы, усиление ветра, на юге – град, шквал.
"На востоке Кызылординской, на западе, севере, в центре и в предгорных районах Туркестанской, на северо-западе, западе Жамбылской, на севере, юге Алматинской областей, на севере, юге, в центре области Жетысу, на юге Карагандинской области и области Абай ожидается высокая пожарная опасность".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Ранее синоптики сообщили, что на Казахстан 7, 8 и 9 апреля 2026 года обрушатся снег и резкое похолодание.
