Синоптики предупредили о погоде в Казахстане на 21 апреля

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий вторник, 21 апреля 2026 года, опубликовали на сайте РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что под влиянием отрога антициклона на северо-востоке, востоке, западе, в центре страны ожидается погода без осадков.

"На остальной части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами. По республике ожидаются туманы, усиление ветра". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

При этом синоптики добавили, что:

высокая пожарная опасность сохраняется на западе Жамбылской области, на севере, востоке области Жетысу;

чрезвычайная пожарная опасность сохраняется на юге области Жетысу, ожидается на западе Туркестанской области.

