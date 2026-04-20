Синоптики предупредили о погоде в Казахстане на 21 апреля
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий вторник, 21 апреля 2026 года, опубликовали на сайте РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.
Из него следует, что под влиянием отрога антициклона на северо-востоке, востоке, западе, в центре страны ожидается погода без осадков.
"На остальной части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами. По республике ожидаются туманы, усиление ветра".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
При этом синоптики добавили, что:
- высокая пожарная опасность сохраняется на западе Жамбылской области, на севере, востоке области Жетысу;
- чрезвычайная пожарная опасность сохраняется на юге области Жетысу, ожидается на западе Туркестанской области.
Ранее синоптики сообщили, что Казахстан накроет циклон из Москвы.
Читайте также
