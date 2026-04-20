Общество

Синоптики предупредили о погоде в Казахстане на 21 апреля

цветы, капли дождя, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2026 18:43 Фото: pixabay
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий вторник, 21 апреля 2026 года, опубликовали на сайте РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что под влиянием отрога антициклона на северо-востоке, востоке, западе, в центре страны ожидается погода без осадков.

"На остальной части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами. По республике ожидаются туманы, усиление ветра".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

При этом синоптики добавили, что:

  • высокая пожарная опасность сохраняется на западе Жамбылской области, на севере, востоке области Жетысу;
  • чрезвычайная пожарная опасность сохраняется на юге области Жетысу, ожидается на западе Туркестанской области.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2026 18:43
До +26°С в Алматы, дожди с грозами в Астане и Шымкенте: прогноз на три дня

Ранее синоптики сообщили, что Казахстан накроет циклон из Москвы. Каких в связи с этим сюрпризов ждать от погоды 21-23 апреля 2026 года, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
