События

Колонны полиции из других регионов: что происходит в Алматы

Фото: Zakon.kz
Алматинцы 31 марта 2026 года выкладывают в соцсетях фото и видео с полицейскими машинами, зарегистрированными в других регионах страны. В Министерстве внутренних дел (МВД) назвали причины такого наплыва, сообщает Zakon.kz.

"Ехал по аль-Фараби рядом с колонной из патрульных полицейских с регионами 01, 03, 09", – написал пользователь в threads и задался вопросом, зачем они приехали в Алматы.

полицейские в Алматы

Фото: threads/chingiz_100bro

В МВД прокомментировали ситуацию.

"Министерством внутренних дел на постоянной основе проводятся плановые мероприятия по обеспечению правопорядка и дорожной безопасности. Такая практика носит системный характер и реализуется во всех регионах страны с учетом оперативной и криминогенной обстановки. При необходимости в отдельные регионы направляются дополнительные подразделения для оказания практической помощи и усиления профилактической работы. Основная цель – оздоровление оперативной обстановки, предупреждение правонарушений и повышение дисциплины участников дорожного движения", – говорится в сообщении.

скопление полицейских машин в Алматы

Фото: threads/kserikkyzyy

В ведомстве также отметили, что все мероприятия осуществляются строго в рамках действующего законодательства.

В Алматы в ночь на 21 марта 2026 года произошла смертельная авария – на пересечении улиц аль-Фараби и Мендикулова столкнулись автомобили Mercedes и Zeekr. В результате ДТП погибли три человека. Как стало известно, предполагаемый виновник аварии якобы участвовал в гонках на дороге. Он выжил, на него завели уголовное дело. После этого ЧП в Алматы направили сотрудников Департамента собственной безопасности, Комитета административной полиции и Департамента по работе с личным составом для проверки. От занимаемых должностей освободили заместителя начальника Департамента полиции Алматы, курирующего наружные службы и дорожную безопасность, а также руководителей управлений административной полиции и общественной безопасности. По доводам о возможной незаконной выдаче госномеров возбуждено уголовное дело. Также возбуждено уголовное дело по факту бездействия в отношении водителя одного из руководителей Департамента полиции. Он водворен в изолятор временного содержания.

Ирина Капитанова
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
