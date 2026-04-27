В Алматы объявлено очередное полицейское усиление

В Алматы стартовало республиканское оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) "Правопорядок", направленное на обеспечение общественной безопасности, стабилизацию криминогенной обстановки и повышение уровня правопорядка в городе, сообщает Zakon.kz.

Об этом 27 апреля рассказали в Департаменте полиции (ДП) города.

В рамках ОПМ состоялся единый развод, в котором приняли участие сотрудники подразделений, задействованных в охране общественного порядка.

"В период проведения ОПМ сотрудники полиции будут нести службу в усиленном режиме. Особое внимание уделяется профилактике правонарушений в общественных местах, пресечению уличной преступности, а также обеспечению безопасности дорожного движения", – сообщили в ДП.

Полиция призывает жителей и гостей города соблюдать требования законодательства.

