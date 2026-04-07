Ряд поправок планируют внести в Земельный кодекс Казахстана

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов 7 апреля 2026 года на обсуждении в Мажилисе озвучил предлагаемые ведомством к внесению в Земельный кодекс поправки, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, предлагается новая редакция 7 статей Земельного кодекса РК в части перевода механизма предоставления земель в цифровой формат на основе электронных конкурсов.

"Основная цель поправок – обеспечение прозрачности распределения сельскохозяйственных земель путем упразднения функции земельных комиссий и полного перехода на электронный формат. Основополагающие нормы кодекса сохранены. Кодекс по-прежнему предусматривает базовые обязанности землепользователей, а также гарантирует предоставление дополнительных преимуществ в виде баллов. В свою очередь детализированный алгоритм проведения электронного конкурса будет регламентирован на уровне подзаконных нормативных правовых актов", – сказал Султанов.

В частности, предусматривается проведение конкурса на веб-портале реестра государственного имущества с полной автоматизацией процедур от подачи заявки до определения победителя. Предполагается, что конкурс будет проводиться по аналогии с аукционами по коммерческим земельным участкам.

В рамках внедрения механизма электронных конкурсов вводятся следующие ключевые нововведения:

переход процедур в проактивный формат: от участников больше не требуется формирование конкурсных предложений и бизнес-планов;

срок проведения конкурса сокращается вдвое с 90 до 45 календарных дней;

победитель определяется цифровой платформой путем присвоения баллов на основе верифицированных критериев;

допуск единственного участника: при проведении повторного конкурса допускается предоставление права аренды единственному зарегистрированному участнику;

внедрение механизма второго победителя: в случае уклонения победителя от подписания договора победителем будет признаваться участник, набравший следующий наиболее высокий балл;

победитель, отказавшийся от подписания договора аренды, лишается права участвовать в последующих земельных конкурсах в течение одного года (за исключением участника, признанного вторым победителем).

"Предлагаемые меры также создают базу для модернизации подзаконных актов, в рамках которых будет выработана объективная система оценки участников конкурса, основанная на верифицированных данных государственных систем, что исключает возможность манипулирования результатами на этапе подсчета баллов", – считает вице-министр.

Предлагаемые нормы в случае их одобрения Парламентом будут введены в действие с 1 января 2027 года.

В ноябре 2025 года утверждены Правила переоформления прав на земельные участки собственников земельных участков и землепользователей, которым права на земельный участок не могут принадлежать.