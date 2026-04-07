Общество

Ряд поправок планируют внести в Земельный кодекс Казахстана

Фото: freepik
Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов 7 апреля 2026 года на обсуждении в Мажилисе озвучил предлагаемые ведомством к внесению в Земельный кодекс поправки, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, предлагается новая редакция 7 статей Земельного кодекса РК в части перевода механизма предоставления земель в цифровой формат на основе электронных конкурсов.

"Основная цель поправок – обеспечение прозрачности распределения сельскохозяйственных земель путем упразднения функции земельных комиссий и полного перехода на электронный формат. Основополагающие нормы кодекса сохранены. Кодекс по-прежнему предусматривает базовые обязанности землепользователей, а также гарантирует предоставление дополнительных преимуществ в виде баллов. В свою очередь детализированный алгоритм проведения электронного конкурса будет регламентирован на уровне подзаконных нормативных правовых актов", – сказал Султанов.

В частности, предусматривается проведение конкурса на веб-портале реестра государственного имущества с полной автоматизацией процедур от подачи заявки до определения победителя. Предполагается, что конкурс будет проводиться по аналогии с аукционами по коммерческим земельным участкам.

В рамках внедрения механизма электронных конкурсов вводятся следующие ключевые нововведения:

  • переход процедур в проактивный формат: от участников больше не требуется формирование конкурсных предложений и бизнес-планов;
  • срок проведения конкурса сокращается вдвое с 90 до 45 календарных дней;
  • победитель определяется цифровой платформой путем присвоения баллов на основе верифицированных критериев;
  • допуск единственного участника: при проведении повторного конкурса допускается предоставление права аренды единственному зарегистрированному участнику;
  • внедрение механизма второго победителя: в случае уклонения победителя от подписания договора победителем будет признаваться участник, набравший следующий наиболее высокий балл;
  • победитель, отказавшийся от подписания договора аренды, лишается права участвовать в последующих земельных конкурсах в течение одного года (за исключением участника, признанного вторым победителем).
"Предлагаемые меры также создают базу для модернизации подзаконных актов, в рамках которых будет выработана объективная система оценки участников конкурса, основанная на верифицированных данных государственных систем, что исключает возможность манипулирования результатами на этапе подсчета баллов", – считает вице-министр.

Предлагаемые нормы в случае их одобрения Парламентом будут введены в действие с 1 января 2027 года.

В ноябре 2025 года утверждены Правила переоформления прав на земельные участки собственников земельных участков и землепользователей, которым права на земельный участок не могут принадлежать.

Азамат Сыздыкбаев
Казахстанцам напомнили, как запретить себе брать кредиты
16:58, Сегодня
Казахстанцам напомнили, как запретить себе брать кредиты
Зачем Казахстан импортирует картофель при избытке отечественного продукта
11:58, 29 октября 2025
Зачем Казахстан импортирует картофель при избытке отечественного продукта
Ставки земельного и имущественного налогов планируют пересмотреть в Казахстане
18:11, 09 апреля 2025
Ставки земельного и имущественного налогов планируют пересмотреть в Казахстане
Позорное судейство матча "Ордабасы" - "Атырау": какой вывод можно сделать после игры
17:31, Сегодня
Позорное судейство матча "Ордабасы" - "Атырау": какой вывод можно сделать после игры
Результаты второго дня турнира за 5-8 места в женской Национальной лиге по волейболу
17:27, Сегодня
Результаты второго дня турнира за 5-8 места в женской Национальной лиге по волейболу
Один из самых перспективных борцов Казахстана не вышел в финал дебютного ЧА среди взрослых
17:17, Сегодня
Один из самых перспективных борцов Казахстана не вышел в финал дебютного ЧА среди взрослых
Команда Казахстана вышла в четвертьфинал международного турнира в Индонезии
17:12, Сегодня
Команда Казахстана вышла в четвертьфинал международного турнира в Индонезии
