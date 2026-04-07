От районного акима убежал фазан: необычную спасательную операцию на видео сняла алматинка

Алматинка заметила в русле реки фазана, который долгое время неподвижно сидел. На помощь горожанка позвала районного акима, который лично пришел на место, сообщает Zakon.kz.

Горожанка Сабина Такаева 7 апреля в 11 часов утра, находясь на прогулке, рассказала о фазане, который третий день сидел у русла реки Есентай. Она запереживала, что у птицы могут быть повреждены крылья или лапка. Девушка на видео обратилась к акимату Бостандыкского района с просьбой помочь. И Азамат Калдыбеков прибыл лично.

"Сегодня, гуляя по Терренкуру, я снова заметила фазана – он бродил по реке и не мог выбраться из устья Весновки. Я выложила сторис с просьбой о помощи, и буквально сразу откликнулся аким Бостандыкского района Азамат Калдыбеков. Уже через короткое время он лично приехал на место вместе со спасателями. Честно, была приятно удивлена такой оперативностью и отзывчивостью. Очень важно чувствовать, что нас видят и слышат". Сабина Такаева

Районный аким спустился к реке и пытался поймать фазана, но пернатый убежал от него. Тем не менее птицу удалось благополучно спасти – она вернулась в свою естественную среду обитания целой и невредимой.

"Спасибо неравнодушным жителям, которые сообщили о том, что три дня стоит фазан у реки. Мы рядом гуляли, вызвали специалистов и быстро прибыли", – рассказал Азамат Калдыбеков.

