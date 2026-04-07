#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
466.33
538.47
5.9
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

Погода ухудшится в Казахстане, пройдут снег и ливни – прогноз на 8 апреля

цветы, снег, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 17:57 Фото: pixabay
Синоптики опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую среду, 8 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что лишь на востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, в горных районах юга – временами сильные дожди, на севере страны ночью ожидаются осадки (дождь, снег)... По республике ожидаются туманы, усиление ветра, на юге – град, шквал".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что на востоке Кызылординской, на западе, севере, в центре и в предгорных районах Туркестанской, на северо-западе, западе Жамбылской, на севере, юге Алматинской областей, на севере, юге, в центре области Жетысу, на юге Карагандинской области и области Абай ожидается высокая пожарная опасность.

Морозы до -5°C вернутся в Казахстан

Ранее синоптики предоставили обновленный прогноз для Алматы, Шымкента и Астаны на 8-10 апреля 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: