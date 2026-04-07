Погода ухудшится в Казахстане, пройдут снег и ливни – прогноз на 8 апреля

Синоптики опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую среду, 8 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что лишь на востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, в горных районах юга – временами сильные дожди, на севере страны ночью ожидаются осадки (дождь, снег)... По республике ожидаются туманы, усиление ветра, на юге – град, шквал". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что на востоке Кызылординской, на западе, севере, в центре и в предгорных районах Туркестанской, на северо-западе, западе Жамбылской, на севере, юге Алматинской областей, на севере, юге, в центре области Жетысу, на юге Карагандинской области и области Абай ожидается высокая пожарная опасность.

Материал по теме Морозы до -5°C вернутся в Казахстан

Ранее синоптики предоставили обновленный прогноз для Алматы, Шымкента и Астаны на 8-10 апреля 2026 года.