Общество

В Казахстане резко испортится погода – прогноз на 8 апреля

цветение, снег, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 18:01 Фото: pixabay
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий четверг, 9 апреля 2026 года, опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что:

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, на севере, ночью на западе, северо-западе временами сильный дождь, на северо-западе страны ночью ожидаются осадки (дождь, снег)... По республике ожидаются туманы, усиление ветра, на юге – шквал, на юго-востоке – град".

Лишь на востоке Казахстана, согласно прогнозу, под влиянием отрога антициклона погода без осадков.

"На востоке Кызылординской, на западе, севере Туркестанской, на северо-западе, западе Жамбылской, на севере, юге Алматинской областей, на севере, юге области Жетысу, на западе, юге Карагандинской области, на юге области Абай ожидается высокая пожарная опасность", – добавили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Ранее синоптики сообщили, что 9-11 апреля 2026 года по Казахстану ударит непогода – ожидаются снег, ливни и резкое похолодание.

Материал по теме

Морозы до -5°C вернутся в Казахстан

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Погода ухудшится в Казахстане, пройдут снег и ливни – прогноз на 8 апреля
17:57, 07 апреля 2026
Погода ухудшится в Казахстане, пройдут снег и ливни – прогноз на 8 апреля
Погода резко ухудшится по всему Казахстану
17:55, 04 марта 2026
Погода резко ухудшится по всему Казахстану
Сильные снегопады и мороз: опубликован прогноз погоды по Казахстану на 15 февраля
16:37, 14 февраля 2026
Сильные снегопады и мороз: опубликован прогноз погоды по Казахстану на 15 февраля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Топовый россиянин в UFC выйдет на бой против нокаутёра под флагом Бразилии
17:49, Сегодня
Топовый россиянин в UFC выйдет на бой против нокаутёра под флагом Бразилии
Медведев установил личный антирекорд в матче топ-турнира в Монако
17:32, Сегодня
Медведев установил личный антирекорд в матче топ-турнира в Монако
Два двукратных чемпиона мира по боксу из Казахстана выступили неудачно на ЧА: что произошло
17:20, Сегодня
Два двукратных чемпиона мира по боксу из Казахстана выступили неудачно на ЧА: что произошло
Борец из Казахстана опять проиграл схватку за бронзовую медаль на чемпионате Азии
17:07, Сегодня
Борец из Казахстана опять проиграл схватку за бронзовую медаль на чемпионате Азии
