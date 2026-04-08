В Казахстане резко испортится погода – прогноз на 8 апреля

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий четверг, 9 апреля 2026 года, опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что:

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, на севере, ночью на западе, северо-западе временами сильный дождь, на северо-западе страны ночью ожидаются осадки (дождь, снег)... По республике ожидаются туманы, усиление ветра, на юге – шквал, на юго-востоке – град".

Лишь на востоке Казахстана, согласно прогнозу, под влиянием отрога антициклона погода без осадков.

"На востоке Кызылординской, на западе, севере Туркестанской, на северо-западе, западе Жамбылской, на севере, юге Алматинской областей, на севере, юге области Жетысу, на западе, юге Карагандинской области, на юге области Абай ожидается высокая пожарная опасность", – добавили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Ранее синоптики сообщили, что 9-11 апреля 2026 года по Казахстану ударит непогода – ожидаются снег, ливни и резкое похолодание.

