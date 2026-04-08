Еще один штраф хотят ввести в Казахстане

Депутат Айна Мусралимова в ходе обсуждения проекта закона "О психологической помощи" в Мажилисе 8 апреля 2026 года рассказала, что будет, если психологи нанесут вред здоровью человека, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутаты поинтересовались, какая ответственность предусмотрена в случае, если в результате оказания психологической услуги был нанесен вред здоровью человека.

"В рамках действующего законодательства такая ответственность уже есть. В случае, если будет установлен факт причинения вреда здоровью, этот момент регулируется в соответствии с Уголовным кодексом РК. Есть статьи. В зависимости от тяжести вреда санкция варьируется от штрафа – исправительные, общественные работы с нарастанием вплоть до лишения свободы при умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, например", – сказала она.

Между тем, по ее словам, обсуждается необходимость предусмотреть дополнительно административную ответственность за нарушение требования законодательства.

"На данный момент мы ведем работу по обсуждению поправки, которая предусматривает штрафные санкции за нарушение порядка оказания психологической помощи. Размеры штрафа еще обсуждаются – ко второму чтению, думаю, мы проработаем", – резюмировала депутат.

