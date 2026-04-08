Общество

Еще один штраф хотят ввести в Казахстане

Платежи в бюджет, налог, налоги, штраф, штрафы, пеня, пени, госпошлина, госпошлины, социальные платежи, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 10:48 Фото: Zakon.kz
Депутат Айна Мусралимова в ходе обсуждения проекта закона "О психологической помощи" в Мажилисе 8 апреля 2026 года рассказала, что будет, если психологи нанесут вред здоровью человека, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутаты поинтересовались, какая ответственность предусмотрена в случае, если в результате оказания психологической услуги был нанесен вред здоровью человека.

"В рамках действующего законодательства такая ответственность уже есть. В случае, если будет установлен факт причинения вреда здоровью, этот момент регулируется в соответствии с Уголовным кодексом РК. Есть статьи. В зависимости от тяжести вреда санкция варьируется от штрафа – исправительные, общественные работы с нарастанием вплоть до лишения свободы при умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, например", – сказала она.

Между тем, по ее словам, обсуждается необходимость предусмотреть дополнительно административную ответственность за нарушение требования законодательства.

"На данный момент мы ведем работу по обсуждению поправки, которая предусматривает штрафные санкции за нарушение порядка оказания психологической помощи. Размеры штрафа еще обсуждаются – ко второму чтению, думаю, мы проработаем", – резюмировала депутат.

3 апреля 2026 года заместитель премьер-министра Серик Жумангарин в своем ответе на депзапрос рассказал, какие штрафы предусмотрены для школ за нарушения прав детей.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Депутат Мажилиса подняла проблемы психиатрической помощи в Казахстане: Нужна большая открытость
"Черный" список недобросовестных фермеров предлагают ввести в Казахстане
В Казахстане хотят ввести прогрессивную шкалу налогообложения для высоких доходов
Последние
Популярные
Читайте также
Лидеры сборной Казахстана примут участие в ЭКМ по спортивной гимнастике в Хорватии
11:04, Сегодня
Лидеры сборной Казахстана примут участие в ЭКМ по спортивной гимнастике в Хорватии
Сборная Казахстана ведёт подготовку к матчам против Азербайджана
10:52, Сегодня
Сборная Казахстана ведёт подготовку к матчам против Азербайджана
Джон Джонс сделал откровенное признание о своей популярности
10:27, Сегодня
Джон Джонс сделал откровенное признание о своей популярности
Алькарас поделился своими мыслями о противостоянии с Синнером
10:10, Сегодня
Алькарас поделился своими мыслями о противостоянии с Синнером
