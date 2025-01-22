"Черный" список недобросовестных фермеров предлагают ввести в Казахстане

В Мажилисе в ходе обсуждения финансирования АПК 22 января депутаты рассказали, как можно повысить использование субсидий фермерами, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Серик Егизбаев отметил, что в Казахстане насчитывается 300 тыс. фермеров и крестьянских хозяйств.

"Практически постоянно на таких вот наших заседаниях всплывает вопрос о недобросовестных фермерах. Вот даже авиакомпании делают свои "черные" списки пассажиров, банки. У нас есть какой-то механизм в АПК? Из-за какого-то 00,1% (недобросовестных. – Прим. ред.) на все фермерское сообщество тень падает – один раз может ошибиться, два раза – это уже тенденция. Вот таких в список включать, чтобы вообще не подпускать их к государственным мерам. (...) Давайте придумаем механизм такой", – категорично отметил парламентарий.

Председатель правления АО "Аграрная кредитная корпорация" Алмат Аширбеков пообещал подумать.

"В каждом финансовом институте, будь то банк или квазигосструктура, ведется учет и классификация всех клиентов, проблемные или не проблемные. Вопрос в другом. Если клиент доводит до банкротства свое предприятие и не несет ответственность, он просто берет потом открывает новое предприятие – ему необязательно открывать на свое имя, он находит другие подставные лица – это бесконечный круговорот. В этом проблема", – добавил он.

11 декабря депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек рассказал о коррупционных схемах, которые применяли для получения субсидий в сельском хозяйстве. Комментируя его слова, заместитель премьер-министра Серик Жумангарин отметил, что основная цель субсидий – снижение себестоимости сельхозпродукции. Между тем многие, по его словам, начинают воспринимать субсидию, как данность и как долг государства.