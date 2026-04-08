В каком случае нельзя будет работать психологом в Казахстане

Фото: pixabay

Вице-министр культуры и информации Канат Искаков в кулуарах Мажилиса 8 апреля 2026 года рассказал, в каком случае люди не смогут работать психологами в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Канат Искаков отметил, что в проекте закона "О психологической помощи" предусмотрена норма о реестре психологов. "Я хочу сказать, что проектом закона предусматривается создание перечня сертифицированных психологов и лиц, оказывающих психологические консультационные услуги. Соответственно, проектом закона предусмотрено, что лица, не включенные в официальный перечень, который будет в открытом доступе, не имеют права оказывать такие услуги. Кроме того, необходимо наличие диплома или сертификата по соответствующей отрасли", – пояснил он. Весь этот механизм будет реализован Министерством труда и социальной защиты населения. 8 апреля 2026 года депутаты Мажилиса поддержали проект закона "О психологической помощи". Документом предусмотрено формирование комплексного правового регулирования психологической деятельности, включая установление целей, принципов и задач государственной политики в этой сфере.

