Мажилис принял поправки в законодательство по вопросам науки
Законопроект направлен на создание эффективной правовой базы для долгосрочного и устойчивого развития науки и инноваций в Казахстане.
"В целях усиления научно-технологического и инновационного потенциала страны законопроектом предлагаются механизмы урегулирования вопросов эффективной концентрации научных и технологических ресурсов, высокотехнологичных производств и повышения инвестиционной привлекательности науки, в том числе путем создания и развития наукоемких территорий", – говорится в заключении к документу.
Законопроектом предусматриваются правовые нормы в части определения понятия и организационной формы деятельности наукоемких территорий в виде наукограда или научно-технологического парка, вопросы присвоения и утраты их статуса. Закрепляются соответствующие компетенции Правительства, уполномоченных государственных органов и местных исполнительных органов, а также меры государственного стимулирования развития наукоемких территорий.
Наряду с этим проект закона предусматривает внедрение механизмов обеспечения доступа к инфраструктуре научных лабораторий коллективного пользования, уточняет статус Национальной академии наук как субъекта квазигосударственного сектора, а также определяет источники формирования ее имущества, порядок финансирования и ответственность по обязательствам.
Кроме того, совершенствуется порядок исчисления сроков реализации научных проектов и программ. Вводится нормативное закрепление форсайтных исследований в сфере науки и технологий, а также меры по защите прав ученых и повышению статуса научных работников.
Проект закона также предусматривает создание референс-центров в сфере здравоохранения, который будет обеспечивать внедрение единых стандартов высокотехнологичной медицинской помощи, способствовать повышению точности диагностики и оказывать методическую поддержку системе здравоохранения. Оптимизируется порядок регистрации и перерегистрации лекарственных средств в формате композитной государственной услуги, что позволит сократить сроки их вывода на отечественный рынок и повысить доступность необходимых медикаментов и медицинских изделий для населения.
В первом чтении поправки по вопросам науки были одобрены 25 февраля.