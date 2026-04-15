Мажилис принял поправки в законодательство по вопросам науки

Депутаты Мажилиса 15 апреля 2026 года на пленарном заседании палаты во втором чтении приняли законодательные поправки по вопросам науки, передает корреспондент Zakon.kz.

Законопроект направлен на создание эффективной правовой базы для долгосрочного и устойчивого развития науки и инноваций в Казахстане.

"В целях усиления научно-технологического и инновационного потенциала страны законопроектом предлагаются механизмы урегулирования вопросов эффективной концентрации научных и технологических ресурсов, высокотехнологичных производств и повышения инвестиционной привлекательности науки, в том числе путем создания и развития наукоемких территорий", – говорится в заключении к документу.

Законопроектом предусматриваются правовые нормы в части определения понятия и организационной формы деятельности наукоемких территорий в виде наукограда или научно-технологического парка, вопросы присвоения и утраты их статуса. Закрепляются соответствующие компетенции Правительства, уполномоченных государственных органов и местных исполнительных органов, а также меры государственного стимулирования развития наукоемких территорий.

Наряду с этим проект закона предусматривает внедрение механизмов обеспечения доступа к инфраструктуре научных лабораторий коллективного пользования, уточняет статус Национальной академии наук как субъекта квазигосударственного сектора, а также определяет источники формирования ее имущества, порядок финансирования и ответственность по обязательствам.

Кроме того, совершенствуется порядок исчисления сроков реализации научных проектов и программ. Вводится нормативное закрепление форсайтных исследований в сфере науки и технологий, а также меры по защите прав ученых и повышению статуса научных работников.

Проект закона также предусматривает создание референс-центров в сфере здравоохранения, который будет обеспечивать внедрение единых стандартов высокотехнологичной медицинской помощи, способствовать повышению точности диагностики и оказывать методическую поддержку системе здравоохранения. Оптимизируется порядок регистрации и перерегистрации лекарственных средств в формате композитной государственной услуги, что позволит сократить сроки их вывода на отечественный рынок и повысить доступность необходимых медикаментов и медицинских изделий для населения.

В первом чтении поправки по вопросам науки были одобрены 25 февраля.