В Казахстане не планируют ужесточать меры против беспилотников

Заместитель министра обороны Аскар Мустабеков в кулуарах Мажилиса 8 апреля 2026 года прокомментировал случаи падения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Аскар Мустабеков сообщил, что факты падения беспилотников были и сейчас комиссия определяет, откуда они прилетели и кому принадлежат.

"В состав этой комиссии включены представители Минобороны. Работа проводится. Два случая. Пока результатов расследования нет", – сказал он.

Журналисты также поинтересовались, насколько силы противовоздушной обороны имеют возможность защищать казахстанское воздушное пространство от БПЛА.

"На сегодняшний день для борьбы с беспилотными летательными аппаратами в Казахстане имеется очень много средств, закупаются средства защиты от беспилотников, поэтому какие-то подзаконные акты менять или принимать дополнительные нет необходимости. Я вам скажу, что система противовоздушной обороны Казахстана работает в штатном режиме – все нарушения воздушного пространства фиксируются", – подчеркнул спикер.

По его словам, на сегодняшний день для борьбы с беспилотными летательными аппаратами в Казахстане имеются не только силы противовоздушной обороны, но и силы радиоэлектронной борьбы.

29 марта 2026 года сообщалось, что в Атырауской области обнаружили предметы, похожие на фрагменты беспилотного летательного аппарата.