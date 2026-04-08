В Казахстане не планируют ужесточать меры против беспилотников
Фото: Министерство обороны РК
Заместитель министра обороны Аскар Мустабеков в кулуарах Мажилиса 8 апреля 2026 года прокомментировал случаи падения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.
Аскар Мустабеков сообщил, что факты падения беспилотников были и сейчас комиссия определяет, откуда они прилетели и кому принадлежат.
"В состав этой комиссии включены представители Минобороны. Работа проводится. Два случая. Пока результатов расследования нет", – сказал он.
Журналисты также поинтересовались, насколько силы противовоздушной обороны имеют возможность защищать казахстанское воздушное пространство от БПЛА.
"На сегодняшний день для борьбы с беспилотными летательными аппаратами в Казахстане имеется очень много средств, закупаются средства защиты от беспилотников, поэтому какие-то подзаконные акты менять или принимать дополнительные нет необходимости. Я вам скажу, что система противовоздушной обороны Казахстана работает в штатном режиме – все нарушения воздушного пространства фиксируются", – подчеркнул спикер.
По его словам, на сегодняшний день для борьбы с беспилотными летательными аппаратами в Казахстане имеются не только силы противовоздушной обороны, но и силы радиоэлектронной борьбы.
29 марта 2026 года сообщалось, что в Атырауской области обнаружили предметы, похожие на фрагменты беспилотного летательного аппарата.
