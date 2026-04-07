События

Популярный маркетплейс Казахстана попал под штраф за рекламу холодного оружия

Фото: unsplash
В Казахстане усилили меры по борьбе с незаконным оборотом холодного оружия. Об этом сказано в заявлении пресс-службы Главной транспортной прокуратуры за 7 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ведомства, проведенные расследования показали, что подозреваемые приобретали запрещенные предметы через интернет-магазины.

К примеру, один из популярных маркетплейсов размещал рекламу холодного оружия и был привлечен к административной ответственности по ст. 455 КоАП РК.

Кроме того, усилены меры и на объектах транспорта: в аэропортах и на железнодорожных вокзалах появились плакаты и баннеры о криминальной ответственности, а также установлены ящики для добровольной сдачи запрещенных предметов.

Казахстанцам в очередной раз напоминают, что незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение холодного оружия влекут уголовную ответственность, а размещение рекламы – административную.

При этом лица, добровольно сдавшие оружие, освобождаются от уголовной ответственности.

Также есть рекомендация для путешественников:

"Перед вылетом или поездкой рекомендуется тщательно проверять багаж и личные вещи, чтобы избежать проблем при прохождении контроля".

Ранее рассказывали, что с начала 2026 года Комитет национальной безопасности (КНБ) совместно с органами полиции и при координации прокуратуры в регионах Казахстана провел ряд оперативно-розыскных мероприятий по пресечению незаконного оборота оружия. Так, в ходе операций изъято 118 единиц оружия, среди которых: 6 автоматов Калашникова, 83 ружья, 29 пистолетов, а также 15 гранат и 859 боеприпасов.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
