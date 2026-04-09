Завершение моратория: роста цен на ГСМ пока нет

Вице-министр энергетики Санжар Жаркешов 9 апреля 2026 года на брифинге в Сенате заявил, что после завершения моратория с 1 апреля резкого скачка цен на ГСМ не зафиксировано, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, что с 1 апреля завершился мораторий, и поинтересовались, как это отразилось на ценах: зафиксирован ли их рост и наблюдается ли на рынке какой-либо скачок.

"В данный момент, как вы знаете, рынок ГСМ в целом формируется рыночным путем, не регулируется. Цены не меняются. Мы видим, что это в первую очередь зависит от спроса и предложения. В настоящее время дефицита нет: у нас более 600 тыс. тонн бензина и более 600 тыс. тонн дизельного топлива. Запасов хватает, мы это обеспечиваем", – озвучил Санжар Жаркешов.

Он подчеркнул, что дефицита нет, соответственно, и роста цен на ГСМ не наблюдается.

"В целом, как уже отмечалось, за этим следит Агентство по защите и развитию конкуренции. Региональные штабы, которые находятся в акиматах, постоянно контролируют ситуацию, не допуская ни необоснованного, ни резкого скачка цен. Для нас приоритетом всегда остается защита населения и его платежеспособности", – дополнил он.

По его мнению, резкого скачка цен на данный момент не наблюдается.

16 октября 2025 года в Казахстане был введен мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизтопливо.