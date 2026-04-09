#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
475.31
555.54
6.05
Финансы

Завершение моратория: роста цен на ГСМ пока нет

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, повышение цен на бензин, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 11:36 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр энергетики Санжар Жаркешов 9 апреля 2026 года на брифинге в Сенате заявил, что после завершения моратория с 1 апреля резкого скачка цен на ГСМ не зафиксировано, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, что с 1 апреля завершился мораторий, и поинтересовались, как это отразилось на ценах: зафиксирован ли их рост и наблюдается ли на рынке какой-либо скачок.

"В данный момент, как вы знаете, рынок ГСМ в целом формируется рыночным путем, не регулируется. Цены не меняются. Мы видим, что это в первую очередь зависит от спроса и предложения. В настоящее время дефицита нет: у нас более 600 тыс. тонн бензина и более 600 тыс. тонн дизельного топлива. Запасов хватает, мы это обеспечиваем", – озвучил Санжар Жаркешов.

Он подчеркнул, что дефицита нет, соответственно, и роста цен на ГСМ не наблюдается.

"В целом, как уже отмечалось, за этим следит Агентство по защите и развитию конкуренции. Региональные штабы, которые находятся в акиматах, постоянно контролируют ситуацию, не допуская ни необоснованного, ни резкого скачка цен. Для нас приоритетом всегда остается защита населения и его платежеспособности", – дополнил он.

По его мнению, резкого скачка цен на данный момент не наблюдается.

16 октября 2025 года в Казахстане был введен мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизтопливо.

Екатерина Елисеева
Читайте также
Стоит ли ожидать роста цен на ГСМ в Казахстане
11:44, 07 апреля 2026
Стоит ли ожидать роста цен на ГСМ в Казахстане
Будет ли дефицит топлива в Казахстане, ответили в Минэнерго
10:42, 28 октября 2025
Будет ли дефицит топлива в Казахстане, ответили в Минэнерго
Что будет с ценами на бензин в случае отмены моратория, рассказал глава Минэнерго
10:28, 28 января 2026
Что будет с ценами на бензин в случае отмены моратория, рассказал глава Минэнерго
Последние
Популярные
Читайте также
Чемпионат Азии по борьбе: Япония во второй схватке подряд разгромила Казахстан
12:03, Сегодня
Чемпионат Азии по борьбе: Япония во второй схватке подряд разгромила Казахстан
Казахстан лишили "золота" чемпионата Азии по боксу: постаралась Индия
11:59, Сегодня
Казахстан лишили "золота" чемпионата Азии по боксу: постаралась Индия
Чемпионка UFC из Кыргызстана "наехала" на Джейка Пола
11:57, Сегодня
Чемпионка UFC из Кыргызстана "наехала" на Джейка Пола
Казахстанская борчиха вышла в полуфинал чемпионата Азии
11:44, Сегодня
Казахстанская борчиха вышла в полуфинал чемпионата Азии
