Самые дорогие детские операции в Алматы: за что ОСМС платит до 20 млн тенге

До 20 млн тенге расходов на хирургическую помощь для несовершеннолетних покрывается за счет ОСМС в Алматы. Тысячи сложнейших операций, включая пересадку стволовых клеток и коррекцию врожденных пороков, врачи проводят детям бесплатно, сообщает Zakon.kz.

В алматинском филиале Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) сегодня, 9 апреля 2026 года, назвали дорогостоящие операции для детей, которые покрываются системой обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Ежегодно детям проводятся сотни дорогостоящих хирургических операций с использованием высоких технологий.

"В 2025 году в клиниках Алматы врачи провели около 14 тыс. операций детям на сумму 4,8 млрд тенге за счет обязательного социального медицинского страхования. Дети до 18 лет застрахованы в системе ОСМС, за них взносы платит государство. Таким образам, детям доступны медицинские услуги, начиная от консультаций узких специалистов и диагностики, до дорогостоящих вмешательств, стоимость которых может достигать до 20 млн тенге", – рассказали в алматинском филиале ФСМС.

Также были перечислены самые дорогостоящие операции, которые проводятся детям в клиниках южной столицы.

Трансплантация аллогенных гемопоэтических стволовых клеток – 17-20 млн тенге

Самая дорогостоящая детская операция в Алматы. Используется для лечения тяжелых заболеваний крови и костного мозга, когда собственные клетки ребенка перестают функционировать. Донорские стволовые клетки позволяют восстановить кроветворение и спасти жизнь ребенку.

За прошлый год врачи провели 40 таких операций.

Стимуляция блуждающего нерва при фармакорезистентной эпилепсии – 9,9 млн тенге

В детских клиниках Алматы данный вид операции внедрили только в 2025 году. За год 15 детей получили возможность жить без судорог. Метод применяется, когда медикаментозное лечение не дает результата. Под кожу в области груди устанавливается генератор, который посылает электрические импульсы к блуждающему нерву, помогая снизить частоту и силу эпилептических приступов. Для ребенка это шанс на нормальную жизнь без постоянных судорог.

Имплантация электромагнитного слухового аппарата – 6,2-7,8 млн тенге

Кохлеарная имплантация – это высокотехнологичная операция, возвращающая слух детям с тяжелой двусторонней тугоухостью. Процедура проводится детям с двусторонней сенсоневральной тугоухостью IV степени, или глухотой, у которых нет эффекта от слуховых аппаратов. Для детей очень важна ранняя диагностика нарушениях слуха, чем раньше поставлен диагноз и выполнена операция, тем выше шанс на развитие полноценной речи и социализацию.

За 2025 год 227 детям провели подобные операции.

Трансплантация аутологичных гемопоэтических стволовых клеток – 5,3 млн тенге

Метод заключается в пересадке собственных клеток пациента. Применяется при онкогематологических заболеваниях и позволяет восстановить костный мозг после интенсивной химиотерапии. Пересадку провели 17 детям.

Микрохирургические вмешательства на спинном мозге с нейромониторингом и навигацией – 4,7 млн тенге

Эти операции используют передовые технологии: интраоперационный нейромониторинг для оценки функции спинного мозга во время операции и навигационные системы для точного позиционирования хирургических инструментов. Такое вмешательство необходимо при опухоли и грыже спинного мозга или исправить аномалии шейных позвонков.

Рентгенэндоваскулярная эмболизация сосудистых опухолей головы и шеи – 4,1 млн тенге

Применяется при гломусных опухолях и гемангиомах у детей. Суть метода заключается в перекрытии патологических сосудов, питающих опухоль, что позволяет остановить ее рост и избежать массивных кровотечений.

Врачи Алматы в 2025 году провели 24 такие операции.

Открытая вальвулопластика митрального клапана – 3,1 млн тенге

Операция проводится детям с врожденными пороками сердца, когда митральный клапан перестает полноценно работать. Вмешательство позволяет сохранить собственный клапан без необходимости установки протеза.

В прошлом году проведено восемь подобных операций.

Полное восстановление транспозиции магистральных сосудов – 3,1 млн тенге

Одна из самых сложных детских кардиохирургических операций и проводится в первые недели жизни. Позволяет исправить врожденный порок, при котором аорта и легочная артерия поменяны местами. Хирурги буквально переставляют сосуды на их законное место, чтобы сердце ребенка начало работать правильно.

За год врачи спасли жизнь 10 новорожденным.

Реконструктивные краниофациальные операции с применением пластин – 3,1 млн тенге

Реконструктивные краниофациальные операции с применением пластин у детей выполняются для коррекции деформаций черепа, вызванных, например, преждевременным закрытием швов (краниосиностозом), что ограничивает рост мозга. В этих операциях титановые или биодеградируемые пластины используются для фиксации костных лоскутов и моделирования формы черепа, обеспечивая необходимое пространство для развития мозга.

Отмечается, что самому маленькому пациенту, которому провели такую операцию в этом году, было всего два месяца. Всего проведена 61 операция.

