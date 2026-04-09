Общество

Самые дорогие детские операции в Алматы: за что ОСМС платит до 20 млн тенге

медицинские операции детям, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 13:10
До 20 млн тенге расходов на хирургическую помощь для несовершеннолетних покрывается за счет ОСМС в Алматы. Тысячи сложнейших операций, включая пересадку стволовых клеток и коррекцию врожденных пороков, врачи проводят детям бесплатно, сообщает Zakon.kz.

В алматинском филиале Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) сегодня, 9 апреля 2026 года, назвали дорогостоящие операции для детей, которые покрываются системой обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Ежегодно детям проводятся сотни дорогостоящих хирургических операций с использованием высоких технологий.

"В 2025 году в клиниках Алматы врачи провели около 14 тыс. операций детям на сумму 4,8 млрд тенге за счет обязательного социального медицинского страхования. Дети до 18 лет застрахованы в системе ОСМС, за них взносы платит государство. Таким образам, детям доступны медицинские услуги, начиная от консультаций узких специалистов и диагностики, до дорогостоящих вмешательств, стоимость которых может достигать до 20 млн тенге", – рассказали в алматинском филиале ФСМС.

Также были перечислены самые дорогостоящие операции, которые проводятся детям в клиниках южной столицы.

Трансплантация аллогенных гемопоэтических стволовых клеток – 17-20 млн тенге

Самая дорогостоящая детская операция в Алматы. Используется для лечения тяжелых заболеваний крови и костного мозга, когда собственные клетки ребенка перестают функционировать. Донорские стволовые клетки позволяют восстановить кроветворение и спасти жизнь ребенку.

За прошлый год врачи провели 40 таких операций.

Стимуляция блуждающего нерва при фармакорезистентной эпилепсии – 9,9 млн тенге

В детских клиниках Алматы данный вид операции внедрили только в 2025 году. За год 15 детей получили возможность жить без судорог. Метод применяется, когда медикаментозное лечение не дает результата. Под кожу в области груди устанавливается генератор, который посылает электрические импульсы к блуждающему нерву, помогая снизить частоту и силу эпилептических приступов. Для ребенка это шанс на нормальную жизнь без постоянных судорог.

Имплантация электромагнитного слухового аппарата – 6,2-7,8 млн тенге

Кохлеарная имплантация – это высокотехнологичная операция, возвращающая слух детям с тяжелой двусторонней тугоухостью. Процедура проводится детям с двусторонней сенсоневральной тугоухостью IV степени, или глухотой, у которых нет эффекта от слуховых аппаратов. Для детей очень важна ранняя диагностика нарушениях слуха, чем раньше поставлен диагноз и выполнена операция, тем выше шанс на развитие полноценной речи и социализацию.

За 2025 год 227 детям провели подобные операции.

Трансплантация аутологичных гемопоэтических стволовых клеток – 5,3 млн тенге

Метод заключается в пересадке собственных клеток пациента. Применяется при онкогематологических заболеваниях и позволяет восстановить костный мозг после интенсивной химиотерапии. Пересадку провели 17 детям.

Микрохирургические вмешательства на спинном мозге с нейромониторингом и навигацией – 4,7 млн тенге

Эти операции используют передовые технологии: интраоперационный нейромониторинг для оценки функции спинного мозга во время операции и навигационные системы для точного позиционирования хирургических инструментов. Такое вмешательство необходимо при опухоли и грыже спинного мозга или исправить аномалии шейных позвонков.

Рентгенэндоваскулярная эмболизация сосудистых опухолей головы и шеи – 4,1 млн тенге

Применяется при гломусных опухолях и гемангиомах у детей. Суть метода заключается в перекрытии патологических сосудов, питающих опухоль, что позволяет остановить ее рост и избежать массивных кровотечений.

Врачи Алматы в 2025 году провели 24 такие операции.

Открытая вальвулопластика митрального клапана – 3,1 млн тенге

Операция проводится детям с врожденными пороками сердца, когда митральный клапан перестает полноценно работать. Вмешательство позволяет сохранить собственный клапан без необходимости установки протеза.

В прошлом году проведено восемь подобных операций.

Полное восстановление транспозиции магистральных сосудов – 3,1 млн тенге

Одна из самых сложных детских кардиохирургических операций и проводится в первые недели жизни. Позволяет исправить врожденный порок, при котором аорта и легочная артерия поменяны местами. Хирурги буквально переставляют сосуды на их законное место, чтобы сердце ребенка начало работать правильно.

За год врачи спасли жизнь 10 новорожденным.

Реконструктивные краниофациальные операции с применением пластин – 3,1 млн тенге

Реконструктивные краниофациальные операции с применением пластин у детей выполняются для коррекции деформаций черепа, вызванных, например, преждевременным закрытием швов (краниосиностозом), что ограничивает рост мозга. В этих операциях титановые или биодеградируемые пластины используются для фиксации костных лоскутов и моделирования формы черепа, обеспечивая необходимое пространство для развития мозга.

Отмечается, что самому маленькому пациенту, которому провели такую операцию в этом году, было всего два месяца. Всего проведена 61 операция.

Ранее стало известно, что Фонду медстрахования увеличили ставку комиссионного вознаграждения на 2026 год.

Оксана Житникова
Читайте также
Названы самые дорогие операции, проводимые по ОСМС в Алматы
10:50, 12 июля 2024
Названы самые дорогие операции, проводимые по ОСМС в Алматы
Список самых дорогих операций в Алматы: от имплантатов до пересадки органов
16:28, 18 февраля 2025
Список самых дорогих операций в Алматы: от имплантатов до пересадки органов
От 1 до 20 млн тенге: названы самые дорогие операции, которые проводят детям по ОСМС в Алматы
16:47, 26 августа 2025
От 1 до 20 млн тенге: названы самые дорогие операции, которые проводят детям по ОСМС в Алматы
Читайте также
"Иртыш" выступил с заявлением после технической победы над SD Family в Кубке Казахстана
13:38, Сегодня
"Иртыш" выступил с заявлением после технической победы над SD Family в Кубке Казахстана
Казахстан неожиданно превзошёл Узбекистан на чемпионате Азии по боксу
13:20, Сегодня
Казахстан неожиданно превзошёл Узбекистан на чемпионате Азии по боксу
Новоиспечённая чемпионка Азии по боксу из Казахстана оценила свою победу над узбечкой
13:10, Сегодня
Новоиспечённая чемпионка Азии по боксу из Казахстана оценила свою победу над узбечкой
Полное расписание чемпионата Азии по боксу с участием сборной Казахстана (Live)
13:00, Сегодня
Полное расписание чемпионата Азии по боксу с участием сборной Казахстана (Live)
