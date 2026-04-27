Хищения в метро Алматы: суд изменил решение и вернул 127 млн тенге государству

В результате кассационного пересмотра по делу о хищениях при строительстве алматинского метрополитена в доход государства обращены 127 млн тенге, ранее обнаруженные на счетах третьего юридического лица, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры 27 апреля 2026 года заявили, что должностные лица КГП "Метрополитен" совместно с руководителями и работниками подрядных организаций, действуя по предварительному сговору, организовали схему хищения денежных средств, выделенных на строительство и оснащение метрополитена в городе.

В результате государству был причинен ущерб в особо крупном размере.

В итоге приговором Алмалинского районного суда 10 должностных лиц КГП "Метрополитен" и подрядной организации осуждены к длительным срокам лишения свободы с конфискацией имущества и взысканием ущерба в солидарном порядке.

Однако в ходе проверки законности судебного акта в кассационном порядке установлено, что часть похищенных средств в размере 127 млн тенге находилась на банковских счетах другого юридического лица.

"По кассационному протесту прокурора судебные акты изменены, указанные денежные средства обращены в доход государства", – уточнили в пресс-службе ведомства.

В начале 2026 года сообщалось, что в Алматы намерены приступить к строительству новой ветки метро. В связи с этим стартовал выкуп земель и снос домов на будущих территориях станций.