Вузам не хватает автономии: сенатор предложил системные изменения

Фото: Zakon.kz
Сенатор Галиаскар Сарыбаев 9 апреля 2026 года в своем депутатском запросе заявил о недостаточной автономии казахстанских вузов и предложил системно расширить их академическую, финансовую и организационную самостоятельность, передает корреспондент Zakon.kz.

По мнению сенатора, действующая модель остается ограниченной и не обеспечивает полноценной институциональной самостоятельности университетов.

"В условиях трансформации глобального образовательного пространства университеты становятся центрами генерации знаний, инноваций и экономического роста. Однако, согласно проведенным в Казахстане анализам, принятые меры носят временный характер, и в действительности в организациях высшего и послевузовского образования полноценная автономия не обеспечена", – отметил сенатор.

Он подчеркнул, что современные университеты выступают не только образовательными учреждениями, но и центрами генерации знаний, инноваций и экономического роста.

"При этом международная практика показывает, что расширение академической, финансовой и организационной самостоятельности напрямую влияет на позиции вузов в глобальных рейтингах, развитие науки и привлечение инвестиций. Существующая модель ограничивает возможности управления, привлечения инвестиций, развития международного сотрудничества и коммерциализации научных разработок. Сохраняющаяся административная система управления требует длительного времени для принятия решений и не позволяет университетам оперативно адаптироваться к новым технологическим изменениям", – сказал Галиаскар Сарыбаев.

Сенатор также обратил внимание на институциональное неравенство в системе высшего образования. При наличии успешных примеров расширенной автономии, таких как Nazarbayev University, данная модель не распространяется на другие ведущие вузы, включая национальные исследовательские университеты, что ограничивает их развитие и участие в международной научной и образовательной повестке.

Он предлагает перейти к системному формированию института автономных организаций образования, включая расширение законодательства и распространение данного статуса на национальные исследовательские университеты, внедрение дифференцированной модели автономии, развитие эндаумент-фондов, совершенствование работы наблюдательных советов, внедрение специальных режимов закупок, а также расширение кадровой и финансовой самостоятельности вузов с созданием условий для коммерциализации научных разработок и привлечения международных специалистов.

31 марта 2026 года министр науки и высшего образования Саясат Нурбек заявил, что вузы станут частью системы, работающей под запросы экономики регионов, где ключевую роль сыграет связка с акиматами и предприятиями.

Екатерина Елисеева
