Общество

Сенатор заявила о разрыве между поддержкой и реальностью инклюзивного спорта

Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, инвалидное кресло, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 12:47 Фото: pexels
Сенатор Айнур Аргынбекова 9 апреля 2026 года в депутатском запросе заявила о системных барьерах в развитии инклюзивного спорта и разрыве между господдержкой и реальной вовлеченностью людей с инвалидностью, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат отметила, что в стране развивается паралимпийское движение, увеличивается финансирование и создается специализированная инфраструктура, а успехи спортсменов служат примером для общества. Однако при значительном числе граждан с инвалидностью лишь малая их часть систематически занимается физической культурой.

По ее словам, это связано с сохраняющимися барьерами – ограниченной доступностью спортивных объектов, нехваткой специалистов и недостаточной информированностью.

"В стране проживает порядка 743 тыс. лиц с инвалидностью. Вместе с тем регулярными занятиями спортом охвачена лишь часть данной категории граждан. Анализ показывает, что сдерживающие факторы носят комплексный характер. Сохраняется ограниченная доступность спортивной инфраструктуры, при которой часть объектов не обеспечивает возможность полноценного использования лицами с инвалидностью. Кадровое обеспечение также остается недостаточным: подготовка специалистов в области адаптивной физической культуры и спортивной медицины не выстроена в единую систему", – отметила Айнур Аргынбекова.

Сенатор также подчеркнула необходимость внедрения дифференцированных подходов, разработки клинических протоколов, образовательных программ и международной сертификации в сфере спортивной медицины. При этом сохраняются региональные различия в охвате детей и молодежи спортом. Среди барьеров названы и отсутствие финансирования сопровождающих лиц, затягивание госзакупок и слабая поддержка частных инициатив. Кроме того, сохраняются пробелы в обеспечении трудовых прав лиц с инвалидностью, что требует системного решения.

"Важно обеспечить реализацию поручения президента по созданию Центров инклюзивного спорта во всех регионах страны. Необходимо усилить кадровую политику по подготовке специалистов в области адаптивного спорта и реабилитации лиц с инвалидностью, а также расширить охват детей с особыми образовательными потребностями занятиями физической культурой и спортом и продолжить работу по совершенствованию нормативной базы", – предложила парламентарий.

Ранее победитель и бронзовый призер XIV зимних Паралимпийских игр Ербол Хамитов рассказал, как пришел в параспорт. Он призвал людей с инвалидностью не бояться приходить в спорт и отметил, что паралимпийское движение в Казахстане активно развивается.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Вузам не хватает автономии: сенатор предложил системные изменения
