Сенатор высказался о проблемных кредитах и реформе кредитных товариществ

Сенатор Султан Дюсембинов 9 апреля 2026 года заявил о системных проблемах кредитных товариществ и необходимости их реформирования для устойчивого финансирования агросектора, передает корреспондент Zakon.kz.

"Кредитные товарищества обеспечивают доступ сельхозтоваропроизводителей к финансированию, предлагают более гибкие требования к заемщикам по сравнению с банками второго уровня. В условиях ограниченного доступа аграриев к банковским ресурсам их значимость сохраняется. Однако накопленные системные проблемы требуют комплексной оценки действующей модели", – отметил сенатор.

Он подчеркнул, что товарищества находятся в менее выгодных условиях по сравнению с другими финансовыми институтами. Заемщики вынуждены вносить средства в уставный капитал и нести солидарную ответственность, при этом сами товарищества не имеют собственной ресурсной базы и зависят от финансирования Аграрной кредитной корпорации.

"Сохранение действующей модели без изменений может привести к снижению эффективности бюджетных расходов, усилению зависимости агросектора от господдержки и отсутствию стимулов к повышению финансовой дисциплины. Ликвидация кредитных товариществ без альтернативных инструментов создаст риск ухудшения доступа фермеров к финансированию и росту социально-экономической напряженности в сельских регионах", – сказал Султан Дюсембинов.

Сенатор предлагает перейти к системной трансформации кредитных товариществ, включая совершенствование законодательства с расширением перечня их финансовых услуг, консолидацию и укрупнение финансово слабых объединений, а также структурирование рынка финансирования агропромышленного комплекса с пересмотром подходов к распределению государственных ресурсов.

Кроме того, по его словам, речь идет об усилении фондирования с возможным участием местных исполнительных органов, реализации региональных программ поддержки через докапитализацию, поэтапном снижении зависимости от бюджета за счет привлечения частного капитала и развитии партнерств с банками второго уровня.

Он считает, что особое внимание необходимо уделить повышению прозрачности деятельности кредитных товариществ, внедрению стандартов корпоративного управления, цифровой отчетности и независимого аудита.

