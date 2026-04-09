Общество

Сенатор высказался о проблемных кредитах и реформе кредитных товариществ

Кредит, кредитование, займ, долг, долги, кредиты, займы, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 13:18 Фото: freepik
Сенатор Султан Дюсембинов 9 апреля 2026 года заявил о системных проблемах кредитных товариществ и необходимости их реформирования для устойчивого финансирования агросектора, передает корреспондент Zakon.kz.

Султан Дюсембинов обратил внимание на системные проблемы кредитных товариществ в своем депутатском запросе.

"Кредитные товарищества обеспечивают доступ сельхозтоваропроизводителей к финансированию, предлагают более гибкие требования к заемщикам по сравнению с банками второго уровня. В условиях ограниченного доступа аграриев к банковским ресурсам их значимость сохраняется. Однако накопленные системные проблемы требуют комплексной оценки действующей модели", – отметил сенатор.

Он подчеркнул, что товарищества находятся в менее выгодных условиях по сравнению с другими финансовыми институтами. Заемщики вынуждены вносить средства в уставный капитал и нести солидарную ответственность, при этом сами товарищества не имеют собственной ресурсной базы и зависят от финансирования Аграрной кредитной корпорации.

"Сохранение действующей модели без изменений может привести к снижению эффективности бюджетных расходов, усилению зависимости агросектора от господдержки и отсутствию стимулов к повышению финансовой дисциплины. Ликвидация кредитных товариществ без альтернативных инструментов создаст риск ухудшения доступа фермеров к финансированию и росту социально-экономической напряженности в сельских регионах", – сказал Султан Дюсембинов.

Сенатор предлагает перейти к системной трансформации кредитных товариществ, включая совершенствование законодательства с расширением перечня их финансовых услуг, консолидацию и укрупнение финансово слабых объединений, а также структурирование рынка финансирования агропромышленного комплекса с пересмотром подходов к распределению государственных ресурсов.

Кроме того, по его словам, речь идет об усилении фондирования с возможным участием местных исполнительных органов, реализации региональных программ поддержки через докапитализацию, поэтапном снижении зависимости от бюджета за счет привлечения частного капитала и развитии партнерств с банками второго уровня.

Он считает, что особое внимание необходимо уделить повышению прозрачности деятельности кредитных товариществ, внедрению стандартов корпоративного управления, цифровой отчетности и независимого аудита.

Ранее сенатор Ернур Айткенов заявил о системных сбоях фитосанитарного контроля и рисках для экспорта, указав на рост нарушений и недостаточную оснащенность лабораторий.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Вузам не хватает автономии: сенатор предложил системные изменения
13:40, Сегодня
Сенатор заявила о разрыве между поддержкой и реальностью инклюзивного спорта
12:47, Сегодня
Биологические угрозы вне фокуса: сенатор предупредил о рисках для экспорта из-за сбоев фитоконтроля
13:14, Сегодня
"Иртыш" выступил с заявлением после технической победы над SD Family в Кубке Казахстана
13:38, Сегодня
"Иртыш" выступил с заявлением после технической победы над SD Family в Кубке Казахстана
Казахстан неожиданно превзошёл Узбекистан на чемпионате Азии по боксу
13:20, Сегодня
Казахстан неожиданно превзошёл Узбекистан на чемпионате Азии по боксу
Новоиспечённая чемпионка Азии по боксу из Казахстана оценила свою победу над узбечкой
13:10, Сегодня
Новоиспечённая чемпионка Азии по боксу из Казахстана оценила свою победу над узбечкой
Полное расписание чемпионата Азии по боксу с участием сборной Казахстана (Live)
13:00, Сегодня
Полное расписание чемпионата Азии по боксу с участием сборной Казахстана (Live)
