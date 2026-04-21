В Шымкент и еще один регион Казахстана направлены полицейские из других областей: названа причина

На территории Казахстана проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) "Стоп-нарушение" в целях профилактики нарушений ПДД, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и стабилизации аварийности, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 21 апреля 2026 года, заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) РК.

"Данное мероприятие направлено на повышение дисциплины всех участников дорожного движения и пресечение грубых нарушений, которые напрямую приводят к трагическим последствиям на дорогах. Для стабилизации дорожной обстановки и необходимостью усиления контроля в Шымкент и Туркестанскую область дополнительно направлены силы и средства органов внутренних дел, в том числе экипажи патрульной полиции, для оказания помощи в проведении масштабной отработки и обеспечения общественной и дорожной безопасности", – рассказал председатель Комитета административной полиции МВД РК Мурат Кабденов.

По его данным, за один день ОПМ в Шымкенте пресечено более 1,5 тыс. нарушений ПДД.

"Большинство ДТП происходит из-за грубых нарушений, превышения скорости, выезда на встречную полосу, управления в состоянии опьянения и невнимательности водителей", – перечислил Мурат Кабденов.

Он подчеркнул, что каждый участник дорожного движения должен понимать, что соблюдение ПДД – это не формальность, а ответственность за жизнь и здоровье окружающих.

"Уважаемые граждане! Мероприятие "Стоп-нарушени" оказывает хороший профилактический эффект и будет продолжено по всей стране. Закон и порядок должен соблюдать каждый из нас. Берегите себя и своих близких!" – заключил Мурат Кабденов.

После резонансного ДТП на пр. аль-Фараби в Алматы в начале апреля 2026 года стянули полицейские силы из регионов для масштабной отработки.

4 апреля стало известно, что масштабные полицейские отработки проводятся по всему Казахстану.