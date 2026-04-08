Радостную новость сообщили учителям Казахстана

В Казахстане отменили оценку знаний педагогов (ОЗП). Об этом важном решении объявила министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, такое решение принято по поручению президента.

"Уважаемые учителя, хочу поделиться с вами радостной новостью! По поручению главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева отменен ОЗП – тест на оценку предметных знаний учителей. Очень хорошо! Я считаю, что глава государства оказывает вам большое доверие и проявляет значительную поддержку. Поэтому поздравляю вас всех! Соответствующее письмо сегодня направлено в управления образования", – заявила Жулдыз Сулейменова в Instagram накануне, 7 апреля 2026 года.

В комментариях под публикацией она добавила, что портфолио и авторские программы тоже подлежат отмене.

Одна из подписчиц задала вопросы главе Минпросвещения: "Те учителя, которые прошли все этапы, сдали тестирование, почему бы им не присвоить категорию? Зачем одним днем весь труд убирать и делать продлевание? И снова потом по новой проходить аттестацию?"

"Педагог успешно прошел все этапы и сдал тестирование, его результаты будут в полном объеме учтены при принятии решений по аттестации", – ответила ей Сулейменова.

Большинство учителей, прокомментировавших пост министра, поддержали решение об отмене ОЗП.

Материал по теме Статус педагогов хотят усилить в Казахстане

Ранее сообщалось, что более 7 тыс. казахстанских педагогов повысили квалификацию в 2025 году.