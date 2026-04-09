У меня совершенно особый взгляд на брак: Димаш Кудайберген ответил на вопрос о женитьбе

Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген на форуме в Астане 9 апреля рассказал, что для него брак и семья, передает корреспондент Zakon.kz.

Димаш Кудайберген признался, что этот вопрос один из часто задаваемых.

"Я когда прилетаю в Казахстан, сотрудники паспортного контроля спрашивают у меня: "Димаш, когда ты женишься?" Все кто встречает, тоже задает этот же вопрос. Домой прихожу, и этот же вопрос за столом во время завтрака, обеда и ужина задают мне домашние. Друзьей тоже интересует этот вопрос", – пошутил Димаш.

В целом, по его словам, всему свое время.

"Для меня это очень серьезный вопрос. У меня совершенно особый взгляд на брак. Я боюсь навредить кому-то. Я очень уважаю девушек, и смотрю на эту тему по-другому. Я считаю, что брак должен быть раз и навсегда. К этому нужно стремиться, по крайней мере", – подчеркнул артист.

Он же призвал казахстанцев бережнее относиться к девушкам и женщинам и не проявлять агрессию.

"В социальных сетях размещают разные новости, как обижают наших сестер и сестренок. К сожалению, есть такие мужчины. Хочу сказать, что настоящая мужественность проявляется в уважительном и бережном отношении к женщинам. Давайте уважать и защищать их", – обратился он.

Артист также рассказал, кто его вдохновляет и дает мотивацию.

"Мама. И бабушка. Она сейчас в почтенном возрасте, ей почти 80 лет. Я часто бываю в разъездах и каждый раз, когда я рядом с ними, когда мы можем просто посидеть, поговорить, попить чаю, то не хочется уезжать. Я вчера только прилетел в Астану, и пару дней всего был рядом с ними. На днях уеду и до конца месяца я их не увижу. Я мечтаю проводить больше времени с ними. Но у нас есть работа, у нас, как у артистов, есть долг перед зрителями, перед народом, поэтому да, надо выезжать на гастроли. Но в душе всегда есть тоска по семье, по маме. И я очень люблю проводить с ними время, разговаривать за чашкой чая. Это самое бесценное", – резюмировал Димаш.

Ранее Димаш Кудайберген рассказал, как относится к искусственному интеллекту и музыке, созданной с помощью алгоритмов.

