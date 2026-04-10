#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
479.82
559.9
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

Нельзя отдавать функцию воспитания подрастающего поколения социальным сетям и видеосервисам – Токаев

Телефон, телефон в руках, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 13:21 Фото: pexels
Выступая 10 апреля 2026 года на церемонии награждения ученых, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что культура чтения должна стать одной из граней высокого качества нации, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, недавно в США один из судов вынес решение, согласно которому алгоритмы определенных интернет-платформ признаны как причиняющие вред детям инструменты, провоцирующие у них психологическую зависимость.

"Для нас этот вывод очевиден. Поэтому нельзя отдавать функцию воспитания подрастающего поколения социальным сетям и видеосервисам. Это уже факт, не нуждающийся в дополнительном изучении и доказательстве".Касым-Жомарт Токаев

Как подчеркнул глава государства, укрепление института семьи, школьной системы, по сути, зиждется на привитии детям культуры чтения.

"Так, во всяком случае, должно быть. Вопреки пессимистическим рассуждениям книги не утратили своего значения как источник знаний, и даже в качестве наставника. Говорят, что каждая прочитанная книга – это прожитая жизнь. Хорошо известно, что книги наилучшим образом развивают когнитивные способности, расширяют кругозор, укрепляют уверенность людей в собственных силах".Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что совсем скоро Казахстан во второй раз отметит Национальный день книги.

"Эта очень востребованная общественная инициатива должна быть подкреплена грамотно выстроенной издательской работой в стране, в том числе с изданием актуальных, полезных художественных произведений зарубежных авторов. Культура чтения должна стать неотъемлемой частью нашего культурного кода, одной из граней высокого качества нации. Считаю, что наши ученые обязаны внести свой весомый вклад в это дело".Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент назвал главную ответственность государства и родителей за будущее молодежи.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: